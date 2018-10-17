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05:45 17 Ekim 2018
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    ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford

    ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Menbiç açıklaması

    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
    ABD
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    ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine Menbiç'te güvenliği sağlama konusunda verdikleri direktifi yerine getirdiklerine inandıklarını belirterek, "Çok yakında da siyasi kısmında Menbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz" dedi.

    Yaşar Güler
    © AA / Murat Kaynak
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    Dunford, Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın ardından Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Genelkurmay Başkanı Dunford, toplantıda iki müttefik ülkenin Menbiç'te ortak devriyeye başlamasının gecikmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

    Koordineli bağımsız devriyeleri derhal başlattıklarını ve Menbiç yol haritasının geri kalanı üzerinde ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Dunford, şöyle konuştu:

    "Buradaki gerçek mesele şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın bize verdiği görev, o bölgede Türkiye'ye yönelik Menbiç'teki sınamaların ele alındığı bir yolla güvenliği sağlamaktı. Bunu derhal yaptık. Ortak devriyelere gelince; birincisi devriyelerin nasıl gerçekleştirileceği, nasıl komuta ve kontrol edileceği, angajman kurallarının ne olacağı dahil bir personel planı geliştirmeliyiz. Daha sonra bu ortak devriyeleri gerçekleştirmek için seçtiğimiz kişileri eğitmemiz lazım. Açıkçası rasyonel bir adımla ilerliyoruz. Bir aciliyet söz konusu değildi. Acil güvenlik konularına hemen müdahale edildi".

    Orgeneral Dunford, Menbiç yol haritasında ortak devriyelerin başlamasıyla ilgili bir takvimin söz konusu olmadığını savundu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler ile son üç haftada iki kez görüştüğünü hatırlatan Dunford, "Dün ikincisiydi. İkisinde de bugüne kadar kaydettiğimiz ilerleme konusunda memnuniyetini ifade etti. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın bize Menbiç'te güvenliği sağlama konusunda verdikleri direktifi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çok yakında da siyasi kısmında Menbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

    SUUDİ ARABİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

    Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddialarını Suudi mevkidaşı ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soru üzerine Dunford, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile yarın bir görüşme yapacağını aktardı. Dunford, şu ana kadar mevkidaşıyla Kaşıkçı olayına ilişkin herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadığı bilgisini paylaştı.

    Kaşıkçı olayının Washington ve Riyad arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bir soruya ise Dunford, "Elbette ki askeri ilişkilerde herhangi bir değişiklik, politika değişikliği olacaktır ancak daha çok erken. Ne olacağına dair spekülasyonda bulunamam" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Yaşar Güler, Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Brett McGurk, Joseph Dunford, Menbiç, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
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