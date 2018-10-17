Rapçi T.I.'dan ABD'yi karıştıran First Lady Trump klibi

ABD, gerçek adı Clifford Harris olan T.I.'ın yeni albümü Dime Trap'i tanıtmak için Twitter'da paylaştığı videoyu konuşuyor. 1 dakikalık video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığını gösteren arşiv görüntüleriyle başlıyor. Trump'ın helikopteri havalandıktan sonra kamera Oval Ofis'e dönüyor ve takım elbise içindeki T.I. izleyicinin karşısına çıkıyor.
Dear 45,— T.I. (@Tip) October 13, 2018
I ain’t Kanye. 😳 pic.twitter.com/BCS8nkbn1M
Klipte T.I.'ın karşısına çıkan kadın bir anda soyunuyor ve dans etmeye başlıyor. Neredeyse çırılçıplak olarak masanın üstüne zıplayan ve rapçinin kravatını çeken dansçı hareketlerine devam ediyor. Videonun sonuna doğru rapçi, Melania Trump'a benzeyen kadını oradan çıkarıyor.
'BEN KANYE DEĞİLİM'
Birçok kullanıcı videoyu saldırgan ve kadınları aşağılamaya yönelik bulurken, Beyaz Saray da videoyla ilgili bir açıklama yaptı.
MELANIA TRUMP'IN SÖZCÜSÜ: HOŞUNUZA GİTSİN YA DA GİTMESİN…
First Lady'nin Basın Sözcüsü Stephanie Grisham videoyu eleştirdi: "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Melania Trump bu ülkenin First Lady'si ve burası Beyaz Saray. Sırf politika sebebiyle onu bu kadar basit göstermeye çalışmak saygısızca ve mide bulandırıcı. Bu tür bayağı saldırılar yalnızca önyargıyı artırır. Bunlara bir son verilmesi gerekiyor."
How is this acceptable? #disgusting #boycottT.I. @Tip https://t.co/HvnFahfsVK— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) October 13, 2018
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