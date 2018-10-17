'ABD, Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında yer alan Rus ve İranlı şirketler için yaptırım hazırlıyor'

NBC televizyonunun ismini açıklamadığı 5 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi Suriye'ye yardım eden Rus ve İranlı şirketlere yaptırım uygulanmasını öngören yeni strateji üzerinde çalışmalara başladı.

ABD ordusunun Suriye'deki İranlı güçlere yalnızca öz savunma amacıyla saldırabileceğinin altını çizen NBC, stratejinin İran'ın kontrolündeki gruplarla çatışmayı öngörmediğini kaydetti.

ABD'NİN İRAN'A KARŞI YENİ STRATEJİSİ 'FİNANSAL BASKI'

NBC'ye göre Washington, İran'la çatışmak yerine İranlı güçleri finansal baskı yoluyla Suriye'den çıkarmaya yönelik siyasi ve diplomatik çabalara odaklanacak.

Trump yönetiminin İranlı ve Rus birliklerin bulunduğu bölgelerin finansal olarak kalkınmasına engel olmaya çalışacağını belirten ABD'li üç kaynak, "ABD, Suriye'nin yeniden inşası üzerinde çalışan Rus ve İranlı şirketkere de yaptırım uygulacak" dedi.