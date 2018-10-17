Havada arızalanan Melania Trump'ın uçağından zorunlu iniş

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'yı taşıyan uçağın havalanmasından 10 dakika sonra kabine duman doldu ve yanık kokusu yayıldı. Uçak, kalktığı üsse zorunlu dönüş yaptı.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Melania Trump'ın Afrika turuna kıyafet seçimleri damga vurdu

First Lady Melania Trump'ı taşıyan uçak, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nden havalanmasından kısa süre sonra havada tehlike atlattı.

GİZLİ SERVİS İŞBAŞINDA

Kabinden dumanların yükselmesi üzerine Gizli Servis ajanlarının uçağın burnuna koştuklarına dair haberler geldi.

First Lady'ye eşlik eden gazeteciler, uçağı duman doldururken yanık kokusunun etrafı sardığını bildirdi. Önlem olarak iniş yapılana dek yolcular yüzlerini ıslak havluyla örttü.

Plane carrying First Lady Melania Trump developed a technical problem just minutes after takeoff en route to #Philadelphia. Pool reporters aboard reported of smelling 'something burning', the aircraft turned back and landed safely in Andrews Air force base. pic.twitter.com/4xI1QkIfLZ — Ahmed Kosar (@AhmedKosar1) 17 Ekim 2018

Uçağın 1 saatten kısa mesafede olan varış noktası Philadelphia'ya devam etmesinden vazgeçilerek Andrews Hava Üssü'ne geri dönüldü.

Sağ salim iniş yapan uçaktan gazeteciler sakin şekilde ayrıldı.

First Lady's aircraft safely on the ground back at Andrews. No rush to get off the plane after smoke and burning smell detected. Problem developed about 10 minutes after take-off en route Philadelphia for @FLOTUS hospital remarks. Press and officials calmly led off the tarmac. pic.twitter.com/PFX11v5xJg — Mark Knoller (@markknoller) 17 Ekim 2018

Uçakta ufak bir mekanik sorun yaşandığı, herkesin iyi durumda olduğu açıklandı. Mürettebata göre sorun, uçağın iletişim sistemlerindeki aşırı ısınmadan kaynaklandı.

​Melania Trump'ın da inmesinin ardından Philadelphia'ya gidecek yeni bir uçak hazırlandı.

Mrs Trump led off plane at Andrews after aircraft problem forced flight to Philadelphia to be aborted. Another aircraft being readied for the flight. (Pool photo by Meghan Walsh, Fox News.) pic.twitter.com/Xyrgpc06wW — Mark Knoller (@markknoller) 17 Ekim 2018

​First Lady, Philadelphia'daki bir hastanede anne karnında uyuşturucuya maruz kalarak bağımlı doğan bebekleri ziyaret edip onların aileleriyle görüşecek.