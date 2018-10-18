ABD'de Katolik rahipten cinsel istismar itirafı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir rahip, kilisede çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

© AFP 2018 / ERIC FEFERBERG 'Kilise dehşet içinde kendi 11 Eylül'üne bakıyor'

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro'nun ofisinden yapılan açıklamada, Erie piskoposluk bölgesinde 40 yıldır görev yapan rahip David Poulson'ın Brookville'deki bir mahkemede hakkındaki "çocukları istismar etme" ve "çocukların refahını riske atma" suçlamalarını kabul ettiği belirtildi.

Poulson'ın bir çocuğa birden fazla kez saldırdığı, başka bir çocuğa da cinsel istismarda bulunmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, olayın olduğu dönemde bu çocuklardan birinin 8, diğerinin 15 yaşında olduğu kaydedildi.

Hakkındaki sekiz suçlamadan ikisini kabul eden Poulson'ın ne kadar ceza alacağı henüz açıklanmadı.

Poulson, Pensilvanya'da binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan yüzlerce Katolik rahibin arasında bulunuyordu.