T.I.'ın klibinde First Lady'yi çıplak olarak canlandıran model ölüm tehditleri aldığını iddia etti

Son dönemde ünlenen ABD'li rapçi T.I.'ın yeni albümünün tanıtımı için çektiği klipte rol alan ve First Lady Melania Trump'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı model ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.
'BENİM İÇİN ZOR BİR KARARDI AMA KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'
First Lady'yle isimleri de neredeyse birebir benzeyen Melanie Marden, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım yaparak, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
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Do you ❤️ Wow, I don’t usually post about haters but I need to, wow!!! This weekend I experienced this with my latest post of TI’s @troubleman31 new teaser of his music video — where I was hired (as an actress) not a stripper to portray Melania Trump @flotus It was a creative choice for me, and also an opportunity to empower women. I stand firmly in my decision to share all of myself in this role. I wanted to be brave, be fearless and for the first time in my life do a role that required nudity. The body is nothing to be ashamed of. In this time where women are finally speaking up about being victimized I felt good about being a strong enough woman to portray a nude First Lady. It was a hard decision for me but I’m proud of myself for being so brave. I send love to all the people who called me names and made accusations or delivered hurtful insults. These are clearly deep wounds inside of you. That have nothing to do with me. For that I am sad and wish you much healing. 💞🙏 To all the political people threatening me, I remind you this is a music video ~ Relax! I am an actress who played the role of #nakedMelania just like when @alecbaldwininsta Portrays Trump on @nbcsnl SNL. So now I start my week wishing you all the best and remember if you don’t have something nice to say, say nothing at all ❤️ Happy Monday. 🦋
Marden yaptığı açıklamada, "Hayatımda ilk kez, çıplaklık gerektiren bu rolü oynayarak cesur ve korkusuz olmak istedim. Benim için zor bir karardı ama bu denli cesur olduğum için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
'BANA KÜFREDEN HERKESE SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM'
Politikacılar tarafından da tehdit edildiği iddiasında bulunan Kanadalı model, "Hatırlatırım ki bu bir müzik klibi. Rahat olun!" açıklamasında bulundu.
KLİPTE ROL MELANİE MARDEN'İN FİRST LADY'YE BENZERLİĞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
Dear 45,— T.I. (@Tip) October 13, 2018
I ain’t Kanye. 😳 pic.twitter.com/BCS8nkbn1M
Tartışma yaratan video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığını gösteren arşiv görüntüleriyle başlıyor.
Trump'ın helikopteri havalandıktan sonra kamera Oval Ofis'e dönüyor ve takım elbise içindeki T.I. izleyicinin karşısına çıkıyor ve daha sonra masaya oturan T.I.'ın karşısına Melania Trump'a benzeyen bir kadın geliyor. Kadın, First Lady'nin bu yılın başında tartışma yaratan ceketini giyerken görülüyor.
ABD Başkanı Trump'ın göçmen aileleri ayırma kararı sonrasında basın mensuplarının karşısında sırtında kocaman boyutlarda, "Ben gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?" yazan ceketi giydiği görülen kadın, bir anda üzerindeki ceketi çıkararak, çırılçıplak bir şekilde dans etmeye başlıyor.
Videonun sonuna doğru rapçi, Melania Trump'a benzeyen kadını odadan çıkarmasıyla video sonlanıyor.
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