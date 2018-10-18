T.I.'ın klibinde First Lady'yi çıplak olarak canlandıran model ölüm tehditleri aldığını iddia etti

ABD'li ünlü rapçi T.I.'ın yeni albümü olan 'Dime Trap'in tanıtımı için çektiği klipte Melania Trump'ı canlandıran Kanadalı model ve oyuncu Melanie Marden, ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Gerçek adı Clifford Harris olan T.I.'ın yeni albümü Dime Trap'i tanıtmak için Twitter'da paylaştığı tartışma yaratan klibin yankıları sürüyor.

Son dönemde ünlenen ABD'li rapçi T.I.'ın yeni albümünün tanıtımı için çektiği klipte rol alan ve First Lady Melania Trump'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı model ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

'BENİM İÇİN ZOR BİR KARARDI AMA KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'

First Lady'yle isimleri de neredeyse birebir benzeyen Melanie Marden, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım yaparak, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

​Marden yaptığı açıklamada, "Hayatımda ilk kez, çıplaklık gerektiren bu rolü oynayarak cesur ve korkusuz olmak istedim. Benim için zor bir karardı ama bu denli cesur olduğum için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'BANA KÜFREDEN HERKESE SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM'

© AFP 2018 / SAUL LOEB Melania Trump'ın Afrika turuna kıyafet seçimleri damga vurdu

Çekilen klip sonrasında kendisine yönelen eleştirilere ve hakaretlere de değinen Marden, "Bana küfür eden, çeşitli suçlamalar yönelten ya da kırıcı yorumlarda bulunan bütün herkese sevgilerimi yolluyorum. Açıkça belli bu tepkiler sizin içinizdeki derin yaradan kaynaklı ve kesinlikle benimle bir ilgilisi yok. Bu nedenle sizin adınıza üzülüyor ve acil şifalar diliyorum" dedi.

Politikacılar tarafından da tehdit edildiği iddiasında bulunan Kanadalı model, "Hatırlatırım ki bu bir müzik klibi. Rahat olun!" açıklamasında bulundu.

KLİPTE ROL MELANİE MARDEN'İN FİRST LADY'YE BENZERLİĞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

​Tartışma yaratan video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığını gösteren arşiv görüntüleriyle başlıyor.

Trump'ın helikopteri havalandıktan sonra kamera Oval Ofis'e dönüyor ve takım elbise içindeki T.I. izleyicinin karşısına çıkıyor ve daha sonra masaya oturan T.I.'ın karşısına Melania Trump'a benzeyen bir kadın geliyor. Kadın, First Lady'nin bu yılın başında tartışma yaratan ceketini giyerken görülüyor.

ABD Başkanı Trump'ın göçmen aileleri ayırma kararı sonrasında basın mensuplarının karşısında sırtında kocaman boyutlarda, "Ben gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?" yazan ceketi giydiği görülen kadın, bir anda üzerindeki ceketi çıkararak, çırılçıplak bir şekilde dans etmeye başlıyor.

Videonun sonuna doğru rapçi, Melania Trump'a benzeyen kadını odadan çıkarmasıyla video sonlanıyor.