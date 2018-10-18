Trump'tan ABD ordusunu Meksika sınırına gönderme tehdidi

ABD'ye göçü önlemek için zaman zaman insanlıkdışı yöntemlere başvurmaktan çekinmeyen Trump, bu kez Meksika'yı ABD ordusunu konuşlandırarak sınırı kapatmakla tehdit etti.

Meksika sınırına duvar çekme vaadiyle seçilen ABD Başkanı Donald Trump, nisanda Meksika sınırına Ulusal Muhafızların yedek birliklerinin konuşlandırılmasını emretmesinin ardından yeniden düğmeye bastı.

Yine Twitter'dan yaylım ateşine geçen Trump, ABD'de göçmenleri destekleyen Demokratik Parti'nin ülke sınırlarına saldırı düzenlenmesine liderlik ettiğini iddia etti.

Guatemala, Honduras, El Salvador liderlerini de ülkelerinden ABD'ye göç dalgasını önlemek için bir şey yapmamakla suçlayan Trump, Meksika üzerinden ABD'ye pek çok suçlunun girdiğini ileri sürdü.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Ekim 2018

© REUTERS / Carlos Barria Trump 854 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

ABD'ye göç veren Orta Amerika ülkelerine tüm finansmanı kesmenin yanısıra Meksika sınırını kapamaktan söz eden Trump, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Nüfusları üzerinde hemen hiç kontrolleri olmayan bu ülkelere tüm ödemeleri durdurmaya ilaveten en güçlü ifadelerle Meksika'dan bu taarruzu durdurmasını istemek zorundayım. Eğer bunu beceremezlerse ABD ordusunu göreve çağıracağım ve GÜNEY SINIRIMIZI KAPATACAĞIM."

….In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught — and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Ekim 2018

​Trump, öncesinde de, ABD Kongresi'nin bütçede Meksika sınırında güvenlik önlemleri ve duvar projesini finanse etmemesi halinde federal hükmeti 'kapatmakla' tehdit etmişti.