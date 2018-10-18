Pompeo: ABD, Kaşıkçı olayı için Suudilere birkaç gün daha vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili kendilerini bilgilendireceğini söyledi.

© Sputnik / Sergey Guneev Putin: Kaşıkçı'nın başına gelenlerden ABD sorumlu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da Suudi Arabistan Başkansolosluğu'na girdikten sonra bir kez daha kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaretinin ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkler ve Suudiler Kaşıkçı'nın kaybolmasını ciddiye alıyor. Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere de Suudilere de ilettik" dedi.

'ABD, KARŞILIK VERMEDEN ÖNCE ZAMAN VERİYOR'

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdiğini vurgulayan Pompeo, "ABD karşılık vermeden önce soruşturma için birkaç gün daha zaman veriyor. Suudi Arabistan'la uzun zamandır stratejik ilişkilerimiz olduğunun bilinmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.