ABD’den Avrupa’ya: Kuzey Akım-2’ye desteğini çek

ABD'nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Avrupa ülkelerinin Kuzey Akım-2’ye destek vermesinin kabul edilemez olduğunu belirterek bunun Rusya’ya enerji bağımlılığını derinleştirdiğini savundu.

© REUTERS / Leah Millis Trump: Kuzey Akım-2’ye yaptırım uygulanmayacak

Washington'daki Atlantik Konseyi toplantısında konuşan Mitchell, "ABD, Batı Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı korurken onlar gidip Rusya'ya enerji bağımlılığını derinleştiremezler ya da Avrupa'yı tehdit eden balistik füze geliştiren İran sayesinde zenginleşemezler. Kuzey Akım-2 gibi projeleri desteklemek, ABD'nin Orta Avrupa'daki müttefikleri için kabul edilemez" dedi.

Kuzey Akımı 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek.