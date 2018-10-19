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12:24 19 Ekim 2018
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    ABD Kudüs büyükelçiliği

    ABD'nin Kudüs'teki diplomatik misyonları tek çatı altında hizmet verecek

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren konsolosluğunun, mayısta Kudüs'e taşınan büyükelçilikle birleştirileceği açıklandı. Karar, Filistin Yönetimi'nin tepkisine neden oldu.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin halkına hizmet veren Kudüs'teki ABD Konsolosluğu'nun 'verimliliği ve etkinliğini arttırmak amacıyla' mayıs ayında Kudüs'e taşınan ABD'nin Büyükelçiliği ile birleştirileceğini duyurdu.

    Böylece ABD, Filistinlilere münhasır diplomatik temsilcilik ofisi olmayan tek büyük devlet hâline geldi. Karar, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine verdiği destek nedeniyle Filistinlilerin tepki gösterdiği ABD'li büyükelçi David Friedman'ı da Filistin yönetimiyle ana muhatap konumuna getirdi.

    'ABD'NİN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR'

    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki
    © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
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    Pompeo ise yeni karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Kudüs'teki Büyükelçilik ile Başkonsolosluğunun tek bir diplomatik bina altında birleştirileceğini belirterek "ABD Büyükelçiliğinde yer alacak Filistin İşleri Birimi aracılığıyla Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilerle bir dizi raporlama, sosyal yardım ve programlama yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Kararın, 'ABD'nin, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze konusunda politika değişikliğine gittiği anlamına gelmediğini' savunan Pompeo, "Bu karar, operasyonlarımızın verimliliğini ve etkinliğini artırmak için küresel çabalarımız baz alınarak alınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

    Pompeo "Başkanın (Donald Trump) geçen yılın aralık ayında ilan ettiği gibi, ABD, ülke sınırları da dahil olmak üzere nihai statü konularında hiçbir tarafı tutmamaya devam ediyor. İsrail egemenliğinin Kudüs'teki belirli sınırları, taraflar arasındaki nihai statü müzakerelerine tabidir. ABD yönetimi, İsrail ve Filistinlilere daha parlak bir gelecek sunan kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için son derece kararlı" dedi.

    Pompeo, gelecekte Filistin liderliği de dahil olmak üzere Filistin halkıyla ortaklık ve diyalogu sürdürmek istediklerini aktardı.

    ERAKAT: TRUMP YÖNETİMİ SORUNUN PARÇASI

    ABD bayrağı
    © AFP 2018 / GABRIELLE LURIE
    ABD, FKÖ Washington Temsilcisinin oturum iznini iptal etti
    Filistin Yönetimi ise Washington'ın kararını 'ideolojik' diye niteleyerek kınadı.

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Erakat "ABD'nin kararının verimlilikle ilgisi yok. Ama İsrail'in ihlallerini ve suçlarını ödüllendirmek için Amerikan dış politikasının ve uluslararası sistemin temellerini dağıtmaya istekli bir ideolojik ABD ekibini memnun etmekle çok ilgisi var" dedi.

    Erakat "Trump yönetimi çözümün değil, sorunun bir parçası" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açılmıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

    ABD 24 Ağustos'ta Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik 200 milyon dolardan fazla yardımı iptal etmiş,  13 Eylül'de de FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatmıştı.

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    Etiketler:
    Filistin sorunu, FKÖ, Donald Trump, Mike Pompeo, Saib Erakat, Kudüs, Filistin, İsrail, ABD
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