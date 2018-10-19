George Bush'un kızı: Beyaz Saray'da hayaletler var

'İYİ NİYETLİ HAYALETLER OLDUĞUNU ANLADIK'
Bir gece kardeşi Barbara'yla birlikte kaldığı bir odanın şöminesinden 1920'li yıllara ait bir müzik eserinin duyulduğunu anlatan Hager, "Koşarak Barbara'nın yatağına gittim. İkimiz de uyumadık. Daha sonra onların iyi niyetli hayaletler olduğunu anladık" dedi.
Hager, bir hafta sonra aynı olayın tekrarlandığını ancak bu kez opera müziği duyduklarını ifade etti.
REAGAN DA HAYALETLER OLDUĞU İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın da daha önce hayaletlerden söz ettiği basına yansımıştı. Reagan, bir anısında "Köpeğim 16. başkan Abraham Lincoln'ün odasına giremiyor. Odanın önünde duruyor ve havlıyor" demişti.
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