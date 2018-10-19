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18:52 19 Ekim 2018
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    Beyaz Saray

    George Bush'un kızı: Beyaz Saray'da hayaletler var

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    Eski ABD Başkanı George W. Bush'un kızı Jenna Bush Hager, Beyaz Saray'da hayaletlerin bulunduğunu ileri sürdü.

    CBS kanalının '60 Dakika' programında, sunucu Lesley Stahl, zaman zaman Donald Trump ile hararetli tartışmalara girdi.
    © Fotoğraf : YouTube
    Trump, kendisini eski başkanlarla resmeden tabloyu Beyaz Saray'a astı
    NBC televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Hager, ilginç bir iddiada bulundu.

    'İYİ NİYETLİ HAYALETLER OLDUĞUNU ANLADIK'

    Bir gece kardeşi Barbara'yla birlikte kaldığı bir odanın şöminesinden 1920'li yıllara ait bir müzik eserinin duyulduğunu anlatan Hager, "Koşarak Barbara'nın yatağına gittim. İkimiz de uyumadık. Daha sonra onların iyi niyetli hayaletler olduğunu anladık" dedi.

    Hager, bir hafta sonra aynı olayın tekrarlandığını ancak bu kez opera müziği duyduklarını ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump ile stajyerler
    Shealah Craighead / Beyaz Saray Fotoğraf Ofisi
    Trump ile stajyerlerin fotoğrafı tartışma yarattı: 'Fazla beyaz' Saray
    Hager, olayı Beyaz Saray'da görevli bir tanıdığına anlattığını da söyleyerek, "Neredeyse hiç şaşırmadı ve bana, 'Ah, Jenna, duyduklarımı sana anlatsam, inanmazsın' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

    REAGAN DA HAYALETLER OLDUĞU İDDİASINDA BULUNMUŞTU

    Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın da daha önce hayaletlerden söz ettiği basına yansımıştı. Reagan, bir anısında "Köpeğim 16. başkan Abraham Lincoln'ün odasına giremiyor. Odanın önünde duruyor ve havlıyor" demişti.

     

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    Etiketler:
    Beyaz Saray hayaletleri, Bush'un kızından Beyaz Saray'da hayaletler var iddiası, Ronald Reagan, Jenna Bush Hager, George W. Bush, Beyaz Saray, Washington DC, ABD
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