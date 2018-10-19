Amerikalı uzmanlar: ABD Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamanın eşiğinde

YAPTIRIMLARIN ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR
George Washington Üniversitesi'nden Profesör Charles L. Glaser, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bu olağanüstü karmaşık bir ağ ve (yaptırımlar) Suudi Arabistan'a yönelik çelişkili politikalarımızı daha da zorlaştıracak" diye konuştu.
Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın eylemlerinin ABD için bir sürpriz olmadığını söyleyen Glaser, "Suudilerin yaptıklarında yeni bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Genel olarak Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım uygulamanın, ABD'nin Suudi petrolüne ihtiyaç duyduğu için zor olacağına dikkat çeken Glaser, "Biz yaptırım uygulayabiliriz, fakat bu bize çok pahalıya mal olabilir. Suudilere, İran'la ilgili durumun çözümü için Suudilerin yardımına güveniyoruz" dedi.
Amerikalı uzman, ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'a yönelik sert tutum izleyeceği konusunda da şüphelerini dile getirdi.
Suudi Arabistan'ın ‘bilinçli olarak' Kaşıkçı olayının içine çekildiğini söyleyen uzman, "Bu bir hata değil. Onlar, bu olayın sinyal göndereceğini biliyordu" diye konuştu.
Nüfuzlu Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, olaydan dolayı bizzat hakarete uğramış hissettiğni kaydederek Suudi Arabistan'a yönelik sert yaptırımlar planladığını belirtti. Graham ayrıca faal Suudi liderler iktidardayken bu ülkeyle iş yapamayacağını da sözlerine ekledi.
‘SEMBOLİK RETLER'
Bu arada Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıneti ile ilgili gelişmeler ortamında HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud, Bloomberg üst düzey yöneticileri de Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan yatırım konferansına katılmayacaklarını açıkladı.
Suudilerin ‘sembolik retlere karşı çok hassas olduklarını' belirten Herbst, "Suudi Arabistan'da çok gerçekçi olarak düşünen kişiler var ve bu kişiler, burada olup bitenleri takip ediyorlar ve bir takım değişikliklere gitmeleri gerekiyor. Bu kişiler tarafından bir takım ek adımların atılacağını göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
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