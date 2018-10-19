ABD’nin uçak gemisi 30 yıl sonra ilk kez Arktik bölgeye girdi

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisinin 8. taarruz grubunda yer alan savaş gemilerinin eşliğinde Norveç'in kıyı bölgesini takip ederek kuzey yönünde ilerlediği kaydedildi.
#USNavy aircraft carrier @USSHARRYSTRUMAN continues to maintain #NavyReadiness in #NorthSea, while also fostering cooperative efforts with regional allies and partners during deployment in @USNavyEurope area of operations. #NavyPartnerships pic.twitter.com/rmfjDJgTjr— U.S. Navy (@USNavy) October 17, 2018
USS Harry S. Truman, NATO'nun Norveç'te düzenlediği ve Soğuk Savaş yıllarından bu yana NATO'nun en büyük tatbikatı olması beklenen Trident Juncture 2018 tatbikatına katılmak için Norveç kıyılarına ulaştı.
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Norveç'te, Rusya sınırları yakınlarında, 25 Ekim-7 Kasım döneminde, NATO'nun son yılların en büyük tatbikatı düzenlenecek. Trident Juncture isimli tatbikata, NATO üyeleri ve partnerlerinden oluşan 30 ülkeden yaklaşık 50 bin asker katılacak.
İngiliz medyasının haberlerine göre tatbikat sırasında NATO'nun birleşik kuvvetlerinin Rusya tarafından gelecek olası bir saldırıyı püskürtme senaryosunu uygulayacak.
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