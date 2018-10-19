ABD’nin uçak gemisi 30 yıl sonra ilk kez Arktik bölgeye girdi

ABD donanmasına ait USS Harry S. Truman nükleer uçak gemisinin neredeyse 30 yıl sonra ilk kez Kuzey Kutup Dairesi’ni geçerek Arktik bölgeye giriş yaptığı öğrenildi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisinin 8. taarruz grubunda yer alan savaş gemilerinin eşliğinde Norveç'in kıyı bölgesini takip ederek kuzey yönünde ilerlediği kaydedildi.

USS Harry S. Truman, NATO'nun Norveç'te düzenlediği ve Soğuk Savaş yıllarından bu yana NATO'nun en büyük tatbikatı olması beklenen Trident Juncture 2018 tatbikatına katılmak için Norveç kıyılarına ulaştı.

EN SON 1991'DE BİR ABD UÇAK GEMİSİ, NORVEÇ DENİZİ'NE GİRİŞ YAPMIŞTI



© AFP 2018 / ARMEND NIMANI NATO'dan 51 bin askerle Soğuk Savaş sonrasının en büyük tatbikatı

Bir Amerikan uçak gemisi en son 1991'in eylül ayında Arktik bölgedeki Norveç Denizi'ne girmişti. O zaman USS America (LHA-6) adlı uçak gemisi North Star tatbikatına katılmıştı.

Norveç'te, Rusya sınırları yakınlarında, 25 Ekim-7 Kasım döneminde, NATO'nun son yılların en büyük tatbikatı düzenlenecek. Trident Juncture isimli tatbikata, NATO üyeleri ve partnerlerinden oluşan 30 ülkeden yaklaşık 50 bin asker katılacak.

İngiliz medyasının haberlerine göre tatbikat sırasında NATO'nun birleşik kuvvetlerinin Rusya tarafından gelecek olası bir saldırıyı püskürtme senaryosunu uygulayacak.