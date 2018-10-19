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21:59 19 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed bin Selman

    'Veliaht Prens Selman, kendi projelerine karşı en büyük risk haline geldi'

    © AA / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı / Handout
    ABD
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    ABD'li medya organı Bloomberg'de yayınlanan makalede, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasının ardından yaşanan gelişmelerle, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed Bin Selman'ın kendi projesine karşı en büyük risk haline geldiği" ileri sürüldü.

    ABD Temsilciler Meclisi
    © Flickr/ rj_schmidt
    Temsilciler Meclisi'nden Trump'a Kaşıkçı mektubu: Magnitsky yasası kapsamında araştırılsın
    Kaşıkçı'nın Riyad'dan gönderilen bir ekip tarafından öldürüldüğü iddiaları üzerine, şüphelerin ülkenin 33 yaşındaki Veliaht Prensi üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

    Makalede, Bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söylediği belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Suudi Arabistan ile ittifakını riske atmamak için soruşturmanın tamamlanmasını beklediği, Kongre'de ise Trump'un partisi dahil yaptırım kararı alınmasını istendiği kaydedildi.

    Makalede görüşlerine yer verilen Teksas A&M Üniversitesi'nden öğretim üyesi Gregory Gause, "Cemal'in kaybında ve belki ölümünde Suudilerin resmi suç ortaklığının olduğu görünüyor ve bu, Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'da istediği dönüşümün tam tersi istikamette sinyaller gönderiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'KÜRESEL EKONOMİ LİDERLERİNİ KENDİNDEN UZAKLAŞTIRIYOR'

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    Kaşıkçı'nın son makalesi: Arap dünyasının en çok ihtiyacı olan şey ifade özgürlüğü
    Makalede, çeşitli ekonomik planlar üzerinde çalışan Prens Bin Selman'ın, peşinde olduğu küresel ekonomi liderlerini kendinden uzaklaştırdığı iddia edildi.

    JPMorgan, Ford ve Uber patronlarının yanı sıra ekonomi ve siyasetteki birçok önemli ismin, 23-25 Ekim'de Riyad'da Prens Bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek konferansa katılmaktan vazgeçtiğinin altı çizildi.

    Ülkede, bir önceki yıla göre doğrudan yatırımcı sayısının yüzde 80 oranında azaldığı ifade edildi.

    Makalede, Prens Bin Selman'ın doğrudan yabancı yatırımcı sayısının arttığına yönelik ifadelerine yer verilirken, veliaht prensin 2020 öngörüsüne göre, halihazırdaki durumun beklentilerin oldukça gerisinde olduğu belirtildi.

    Kaşıkçı skandalından önce de iş dünyasının cesaretini kıracak olaylara değinilen makalede, onlarca yerel yatırımcının rüşvet suçlamasıyla baskıya uğradığı, Katar'a karşı boykot uygulanmaya başlandığı, Almanya ve Kanada ile bozulan ilişkiler yüzünden ticari anlaşmaların tehlikeye girdiği vurgulandı.

    Etiketler:
    Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, ABD
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