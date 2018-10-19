Pompeo'dan Suudi Arabistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor…
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor…
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