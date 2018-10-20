Trump: Silah anlaşmasını koruyup, Suudi Arabistan'a 'bir tür yaptırım' uygulamayı tercih edeceğim

ABD'nin Arizona eyaletinde Kaşıkçı hakkında basın mensuplarına değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın "Kaşıkçı'nın ölümüyle" ilgili açıklamasının "güvenilir" olduğunu savundu.
'SONUCA VARMAK İÇİN ERKEN'
Riyad yönetiminin açıklamasının "ilk büyük adım" olduğunu söyleyen Trump, "Ancak kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Şu anda (bir sonuca varmak için) erken." dedi.
Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra kararlarını açıklayacaklarını anlattı.
Trump ayrıca, Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı tutuklamaların "çok önemli olduğunu" belirtti.
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'SORUŞTURMA SÜRECİNE ABD VE TÜRKİYE DAHİL OLDU'
Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmanın "güvenilir" olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu. Bu korkunç bir şey ve gözden kaçan bir olay olmayacak" yanıtını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.
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