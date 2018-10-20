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05:42 20 Ekim 2018
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    Donald Trump

    Trump: Silah anlaşmasını koruyup, Suudi Arabistan'a 'bir tür yaptırım' uygulamayı tercih edeceğim

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı açıklaması hakkında, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız" dedi. Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini söyledi.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
    Suudi Arabistan: Kaşıkçı konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldü
    ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." açıklamasını yaptı.

    ABD'nin Arizona eyaletinde Kaşıkçı hakkında basın mensuplarına değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın "Kaşıkçı'nın ölümüyle" ilgili açıklamasının "güvenilir" olduğunu savundu.

    'SONUCA VARMAK İÇİN ERKEN'

    Riyad yönetiminin açıklamasının "ilk büyük adım" olduğunu söyleyen Trump, "Ancak kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Şu anda (bir sonuca varmak için) erken." dedi.

    Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra kararlarını açıklayacaklarını anlattı.

    Trump ayrıca, Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı tutuklamaların "çok önemli olduğunu" belirtti.

    110 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASININ AKIBETİ

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz
    ABD ile Suudi Arabistan arasındaki 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının akıbeti sorulan Trump, söz konusu anlaşmayı korumak istediğini vurguladı. Trump, onun yerine Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini kaydetti.

    'SORUŞTURMA SÜRECİNE ABD VE TÜRKİYE DAHİL OLDU'

    Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmanın "güvenilir" olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu. Bu korkunç bir şey ve gözden kaçan bir olay olmayacak" yanıtını verdi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Saint Hoax adını kullanan sanatçının 'MonuMental' başlıklı sergisinde en çok ilgiyi şişme Trump tankları gördü. Trump, Kaşıkçı vakasında Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı Askeri teçhizata ve diğer şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar ki bu da iş sahası yaratıyor. Anlaşmalar iptal edilirsa Rusya ya da Çin'den silah almaya başlarlar sözleriyle reddetmişti.
    © REUTERS / Jamal Saidi
    Trump: Suudi kraliyetine 'masumiyeti kanıtlanana dek suçlu' muamelesi yapmayalım
    Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

    Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Suudi Arabistan, ABD
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