Cumhuriyetçi Senatör Graham: Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi 'açıklamasını' güvenilir bulmak çok zor

İlk paylaşmında Suudi açıklamasından 'Suudi anlatısı' diye söz eden Graham "Kaşıkçı ile ilgili yeni Suudi anlatısının durumu gerçekte olduğundan daha küçük göstermek için yapıldığından şüpheleniyorum" dedi.

To say that I am skeptical of the new Saudi narrative about Mr. Khashoggi is an understatement. https://t.co/am4fraUL6H — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 19 Ekim 2018

Cumhuriyetçi senatör ​"Önce Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylediler ve bu, Suudi Arabistan'ın olaydaki rolünün üstünü örtmek içindi. Şimdi bir arbede yaşandığını ve Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) habersiz olarak konsoloslukta öldüğünü söylüyorlar" diye devam etti.

First we were told Mr. Khashoggi supposedly left the consulate and there was blanket denial of any Saudi involvement. Now, a fight breaks out and he’s killed in the consulate, all without knowledge of Crown Prince. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 19 Ekim 2018

ABD Kongresi'nde Kaşıkçı vakasıyla ilgili Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanması çağrılarının başını çeken ​Graham, "Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor" vurgusu yaptı.

It’s hard to find this latest “explanation” as credible. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 19 Ekim 2018

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