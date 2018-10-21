'Yalanlar söylendi' diyen Trump: Suudi Arabistan Veliaht Prensi ülkesini seven, güçlü biri

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post ile mülakatında, yönetiminden kimsenin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamadığını söyledi.
Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ile ilgili farklı açıklamaları konusunda "Öyle görünüyor ki aldatmacalar oldu, yalanlar söylendi" diyen Trump, yine de Selman'ı eleştirmedi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in de Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını söyleyen Trump, Kral'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddialarına şu yanıtı verdi: "Kendisiyle 2 gün önce konuştum. Bilge bir adam, bilge bir kişi."
Suudi Arabistan'ın ABD'den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran'ı 'köşeye sıkıştırmaya' atıfta bulunan Trump, "Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok" ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, kendisinin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluğu içindeyken alınan ses ya da görüntü kaydını duymadığını ya da görmediğini söyledi.
Bu arada Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirlerine 'aşık oldukları' yönündeki açıklamalarının basın tarafından eleştirilmesine de yanıt verdi. Kim'in yolladığı mektupların yapıcı ilişkilerinin birer kanıtı olduğunu söyleyen Trump, "Size mektupları göstereceğim. Aşk mektuplarına benziyolarlar" ifadelerini kullandı.
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