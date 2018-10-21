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12:50 21 Ekim 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    'Yalanlar söylendi' diyen Trump: Suudi Arabistan Veliaht Prensi ülkesini seven, güçlü biri

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Trump, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yönetiminden hiç kimsenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı suçlamadığını belirterek Selman'ın liderliğinden övgüyle söz etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post ile mülakatında, yönetiminden kimsenin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamadığını söyledi.

    Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ile ilgili farklı açıklamaları konusunda "Öyle görünüyor ki aldatmacalar oldu, yalanlar söylendi" diyen Trump, yine de Selman'ı eleştirmedi.

    ABD Başkanı Trump ve Suudi 2. Veliaht Prensi Selman
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez
    20 dakika süren mülakatta Selman'ın 'ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi olduğu' yorumunu yapan Trump, Selman'ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini kaydetti: "Diğer adaylar hakkında da okumalar yaptım ve Selman'ın içlerinden en güçlüsü olduğu görülüyor."

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in de Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını söyleyen Trump, Kral'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddialarına şu yanıtı verdi: "Kendisiyle 2 gün önce konuştum. Bilge bir adam, bilge bir kişi."

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Silah anlaşmasını koruyup, Suudi Arabistan'a 'bir tür yaptırım' uygulamayı tercih edeceğim
    Öte yandan mülakat sırasında sıklıkla ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve Selman'ın bu ilişkideki rolünün önemine işaret eden Trump, Washington'ın Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya da bu konuda bir şey söylemek için çok erken olduğu yanıtını verdi.

    Suudi Arabistan'ın ABD'den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran'ı 'köşeye sıkıştırmaya' atıfta bulunan Trump, "Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok" ifadesini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik
    Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması halinde bundan Çin ve Rusya'nın çıkar elde edeceğini savundu.

    Trump ayrıca, kendisinin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluğu içindeyken alınan ses ya da görüntü kaydını duymadığını ya da görmediğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: Kim ile birbirimize aşık olduk
    'KİM'DEN GELEN MEKTUPLAR AŞK MEKTUPLARINA BENZİYOR'

    Bu arada Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirlerine 'aşık oldukları' yönündeki açıklamalarının basın tarafından eleştirilmesine de yanıt verdi. Kim'in yolladığı mektupların yapıcı ilişkilerinin birer kanıtı olduğunu söyleyen Trump, "Size mektupları göstereceğim. Aşk mektuplarına benziyolarlar" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kim Jong-un, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Selman bin Abdülaziz el Suud, Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, İsrail, İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, ABD
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