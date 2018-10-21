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00:30 22 Ekim 2018
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    Pentagon yakınlarında gerçekleştirilen savaş karşıtı protesto

    Pentagon yakınlarında savaş karşıtı protesto: 'En iyi imparatorluk, yok olmuş imparatorluktur'

    © Fotoğraf: Twitter
    ABD
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    ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Kadınlar Yürüyüşü'nde ABD'nin dış politikası protesto edilirken, organizasyonun düzenleyici olan örgütlerin katkılarıyla hazırlanan bildirge okundu. Bildirgede, "En iyi imparatorluk, yok olmuş imparatorluktur" denildi.

    ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
    © AA / Atılgan Özdil
    New York'ta ABD ve İsrail'e karşı savaş karşıtı protesto
    Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği Pentagon yakınlarındaki Kadınlar Yürüyüşü, saldırgan ABD dış politikasına yükselen tepkilere sahne oldu.

    Binlerce insanı Pentagon yakınlarında Vietnam savaşını protesto etmek amacıyla buluşturan ve 1967'de gerçekleştirilen eylemlerinin 51. yıldönümüne ithaf edilen yürüyüşte, Trump yönetimi altında ABD'nin giderek sertleşen ve agresifleşen dış politikası protesto edildi.

    Amerikan Yeşiller Partisi, Birleşik Devletler Savaş Karşıtı Koalisyon ve Barış İçin Siyah İttifak örgütünün de katılım gösterdiği bir düzüne örgüt tarafından organize edilen yürüyüşte, barış için ve savaş makinesine karşı yürüyüşe katılım çağrısında bulunuldu.

    'PENTAGON'UN BÜTÇESİ SOSYAL PROGRAMLARI FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANILSIN'

    Yunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı
    © REUTERS / Costas Baltas
    Yunanistan’da savaş karşıtı göstericiler Amerikan bayrağı yaktı
    "Taleplerimiz oldukça basit, ülke dışında süren savaşların bütünüyle durması, yurtdışındaki üslerin kapatılması ve Pentagon'un bütçesinin büyük oranda kısılarak, burada ülkemizdeki sosyal programları finanse edilmesinde kullanılması. En iyi imparatorluk, yok olmuş imparatorluktur" denildi.

    Yürüyüşün, "Dünya ölçeğinde süregelmekte olan ABD saldirganligina ve iki tarafli olarak devam eden Pentagon fonlamalarindaki artışlara yanıt olarak" gerçekleştirildiği belirtildi.

    Sosyal medyada yürüyüş hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:

    ​Sputnik International muhabiri Alex Rubinstein, yürüyüşü yerinde takip etti.

     

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    Etiketler:
    Pentagon yakınlarında savaş karşıtı protesto, Barış İçin Siyah İttifak, Birleşik Devletler Savaş Karşıtı Koalisyon, Amerikan Yeşiller Partisi, Alex Rubinstein, Washington DC, Pentagon, ABD
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