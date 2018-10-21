Pentagon yakınlarında savaş karşıtı protesto: 'En iyi imparatorluk, yok olmuş imparatorluktur'

Binlerce insanı Pentagon yakınlarında Vietnam savaşını protesto etmek amacıyla buluşturan ve 1967'de gerçekleştirilen eylemlerinin 51. yıldönümüne ithaf edilen yürüyüşte, Trump yönetimi altında ABD'nin giderek sertleşen ve agresifleşen dış politikası protesto edildi.
Amerikan Yeşiller Partisi, Birleşik Devletler Savaş Karşıtı Koalisyon ve Barış İçin Siyah İttifak örgütünün de katılım gösterdiği bir düzüne örgüt tarafından organize edilen yürüyüşte, barış için ve savaş makinesine karşı yürüyüşe katılım çağrısında bulunuldu.
'PENTAGON'UN BÜTÇESİ SOSYAL PROGRAMLARI FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANILSIN'
Yürüyüşün, "Dünya ölçeğinde süregelmekte olan ABD saldirganligina ve iki tarafli olarak devam eden Pentagon fonlamalarindaki artışlara yanıt olarak" gerçekleştirildiği belirtildi.
Sosyal medyada yürüyüş hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:
Women's march on the pentagon pic.twitter.com/lmYZtyD3fE— Frederick B. Mills (@frederickbmills) October 21, 2018
October 21, 2018
Sputnik International muhabiri Alex Rubinstein, yürüyüşü yerinde takip etti.
Women’s March on the Pentagon has started. About to live stream on Facebook for Sputnik News pic.twitter.com/giExvVfP1y— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) October 21, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)