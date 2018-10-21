Miami polisinden 14 yaşındaki kıza dayak

ABD’nin Miami kentinde bir alışveriş merkezinin yakınında polis memurlarının 14 yaşındaki siyahi bir kıza dayak attıkları öğrenildi.

Miami New Times'ın haberinde, ABD'nin Florida eyaletinin 2. büyük kenti Miami'de bir alışveriş merkezinin yakınında Coral Springs polis memurlarının 14 yaşındaki siyahi bir kıza dayak attıkları aktarıldı.

Olayla ilgili yayınlanan videoda polislerden birinin, üzerinde silah bulunmadığı ve tehlikeli olmadığı anlaşılan kızın kaburgalarına yumruk attığı görülüyor.

OUTRAGEOUS!



This is a Coral Springs police officer repeatedly punching a 14-YEAR-OLD BLACK GIRL.



This is WHY WE KNEEL!!



RETWEET THIS! pic.twitter.com/k8IdfAabai — StanceGrounded (@_SJPeace_) October 19, 2018

​Olayla ilgili açıklama yapan bölge polis departmanı, alışveriş merkezinin güvenlik servisinin aralarında kavga eden ve düzeni bozan ‘ahlakı bozuk' bir grup çocukla ilgili ihbarda bulunması üzerine polislerin olay yerine gittiğini belirtti.

© AFP 2018 / Sandy Huffaker ABD polisi yerli bir adama araçla bilerek çarpıp yoluna devam etti

Açıklamaya göre polisler, çocukları binadan uzaklaştırdıktan sonra başka bir ihbar üzerine oradan ayrıldı, fakat çocuklar yine alışveriş merkezine girdi. Bunun üzerine gruptan bir kişiyi gözaltına alan polise videodaki kızın ‘saldırgan davrandığı' ve onu yakalamaya çalışan polislere direndiği ileri sürüldü.

Açıklamada, "Kızın saldırgan davranışlarından dolayı memurlar onu yere yatırdı ve kelepçe takmaya çalıştı. Bunu yaptıktan sonra kız polislerden birine vurdu" dendi.

Gözaltına alınan kızın ailesinin avukat tuttuğu aktarılan haberde, savunmanın polislerin yetkilerini aştıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep edeceği ifade edildi.