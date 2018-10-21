Miami polisinden 14 yaşındaki kıza dayak

Miami New Times'ın haberinde, ABD'nin Florida eyaletinin 2. büyük kenti Miami'de bir alışveriş merkezinin yakınında Coral Springs polis memurlarının 14 yaşındaki siyahi bir kıza dayak attıkları aktarıldı.
Olayla ilgili yayınlanan videoda polislerden birinin, üzerinde silah bulunmadığı ve tehlikeli olmadığı anlaşılan kızın kaburgalarına yumruk attığı görülüyor.
OUTRAGEOUS!— StanceGrounded (@_SJPeace_) October 19, 2018
This is a Coral Springs police officer repeatedly punching a 14-YEAR-OLD BLACK GIRL.
This is WHY WE KNEEL!!
RETWEET THIS! pic.twitter.com/k8IdfAabai
Olayla ilgili açıklama yapan bölge polis departmanı, alışveriş merkezinin güvenlik servisinin aralarında kavga eden ve düzeni bozan ‘ahlakı bozuk' bir grup çocukla ilgili ihbarda bulunması üzerine polislerin olay yerine gittiğini belirtti.
Açıklamada, "Kızın saldırgan davranışlarından dolayı memurlar onu yere yatırdı ve kelepçe takmaya çalıştı. Bunu yaptıktan sonra kız polislerden birine vurdu" dendi.
Gözaltına alınan kızın ailesinin avukat tuttuğu aktarılan haberde, savunmanın polislerin yetkilerini aştıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep edeceği ifade edildi.
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