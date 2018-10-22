ABD'de bir grup 'cadı', tacizle suçlanan Yargıç Kavanaugh'a başarısız olması için büyü yaptı

ABD'nin New York şehrinin Brooklyn semtinde bir ayin düzenleyen bir grup "cadı", ABD'nin kısa bir süre önce göreve başlayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'a büyü yaptı.

© REUTERS / Jim Bourg Tacizle suçlanan Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

Ayini düzenleyenler arasında yer alan Dakota Bracciale, BBC'ye yaptığı açıklamada, yapılan büyünün ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bunun "Brett Kavanaugh'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı, zarar vermeyi ve başarısız olmasını sağlamayı" amaçladığını söyledi.

Organizatörler, büyünün ne zaman etkisini göstereceği yönündeki bir soruya ise bunun "en kısa zamanda" olmasını beklediklerini belirterek, "Bununla birlikte bu tarz durumlarda kesin bir takvim vermek mümkün değil" yanıtını verdiler.

<br>

Onlarca kişinin katıldığı ayin, internet üzerinden de canlı yayınlandı.

<br>

KİLİSEDEN 'BÜYÜNÜN BOZULMASI İÇİN' DUA

California eyaletinden Katolik Rahip Gary Thomas da bugün düzenleyeceği Pazar ayininde büyünün bozulması için dua edeceğini açıkladı.