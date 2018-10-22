ABD'de bir grup 'cadı', tacizle suçlanan Yargıç Kavanaugh'a başarısız olması için büyü yaptı

Ayini düzenleyenler arasında yer alan Dakota Bracciale, BBC'ye yaptığı açıklamada, yapılan büyünün ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bunun "Brett Kavanaugh'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı, zarar vermeyi ve başarısız olmasını sağlamayı" amaçladığını söyledi.
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Organizatörler, büyünün ne zaman etkisini göstereceği yönündeki bir soruya ise bunun "en kısa zamanda" olmasını beklediklerini belirterek, "Bununla birlikte bu tarz durumlarda kesin bir takvim vermek mümkün değil" yanıtını verdiler.
Onlarca kişinin katıldığı ayin, internet üzerinden de canlı yayınlandı.
KİLİSEDEN 'BÜYÜNÜN BOZULMASI İÇİN' DUA
California eyaletinden Katolik Rahip Gary Thomas da bugün düzenleyeceği Pazar ayininde büyünün bozulması için dua edeceğini açıkladı.
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