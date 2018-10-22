ABD'li Senatör Rubio: Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Trump'a saygısızlık

Marco Rubio, paylaşımında, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi ahlaksızca. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile stratejik ittifakı destekleyen bizlere ve Trump'a saygısızlık" ifadesini kullandı.

The #KhashoggiMurder was immoral. But it was also disrepectful to Trump & those of us who have supported the strategic alliance with the Saudi’s. Not only did they kill this man,they have left @potus & their congressional allies a terrible predicament & given Iran a free gift. — Marco Rubio (@marcorubio) October 22, 2018

​'ABD BAŞKANI BERBAT BİR DURUMA DÜŞTÜ'

© AP Photo / Evan Vucci 'Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı'

Rubio, "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ABD Başkanının ve Kongre'deki müttefiklerinin berbat bir duruma düştüğünü ve İran'a hediye verildiği" değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Rubio, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmadan önce de konuyla ilgili tepkisini, "Bu konuda neler olduğunu anlayana kadar (Suudi Arabistan ile) işimize normalde olduğu gibi devam etmemiz gerektiğini düşünmüyorum" diyerek göstermişti.

CNN televizyonunda bir yayına katılan Rubio, ABD yönetiminin hiçbir olasılığı göz ardı etmemesi ve karşılığında her seçeneğin masada olması gerektiğini vurgulamıştı.

Cumhuriyetçi Parti'li Marco Rubio, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde aday adayı olmuş, sonrasında ise Turmp ile girdiği adaylık yarışını kaybetmişti.