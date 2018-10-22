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    Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio

    ABD'li Senatör Rubio: Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Trump'a saygısızlık

    © AP Photo / Harrison McClary
    ABD
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    ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin Twitter hesabındaki paylaşımında bulundu.

    Marco Rubio, paylaşımında, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi ahlaksızca. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile stratejik ittifakı destekleyen bizlere ve Trump'a saygısızlık" ifadesini kullandı.

    ​'ABD BAŞKANI BERBAT BİR DURUMA DÜŞTÜ'

    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken
    © AP Photo / Evan Vucci
    'Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı'
    Rubio, "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ABD Başkanının ve Kongre'deki müttefiklerinin berbat bir duruma düştüğünü ve İran'a hediye verildiği" değerlendirmesinde bulundu.

    Senatör Rubio, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmadan önce de konuyla ilgili tepkisini, "Bu konuda neler olduğunu anlayana kadar (Suudi Arabistan ile) işimize normalde olduğu gibi devam etmemiz gerektiğini düşünmüyorum" diyerek göstermişti.

    CNN televizyonunda bir yayına katılan Rubio, ABD yönetiminin hiçbir olasılığı göz ardı etmemesi ve karşılığında her seçeneğin masada olması gerektiğini vurgulamıştı.

    Cumhuriyetçi Parti'li Marco Rubio, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde aday adayı olmuş, sonrasında ise Turmp ile girdiği adaylık yarışını kaybetmişti.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması, CNN, Cumhuriyetçi Parti, Cemal Kaşıkçı, ABD Başkanı Donald Trump, Marco Rubio, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan, Florida, ABD
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