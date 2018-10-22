'Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens Selman'ın onayı olmadan işlendiğine inanmıyorum'

ABD'nin yaptırım uyguladığı vakalarda çıkarımda bulunurken çok daha aceleci davrandığını ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Matthew Howe, Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayı olmadan işlendiğine inanmadığını vurguladı.

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Kaşıkçı hakkında duyduklarım tatmin edici değil ancak yatırımları kaybetmek istemiyorum

Sputnik'e konuşan Howe, ABD hükümetinin öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

Howe, "Cemal Kaşıkçı cinayetinin veliaht prensin onayı olmadan işlendiğine inanmıyorum. Kaşıkçı vakası, ABD siyasetinde aleni çifte standartlar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Zira bir ülkeye çok hızlı bir şekilde yaptırım uygulayan ABD, açık kanıtlar bulunan bir başka olayda ise süreci uzatıyor" dedi.

ABD dış siyasetindeki çifte standartların yeni bir şey olmadığını ve bunların özellikle Soğuk Savaş döneminde uzun süre boyunca görüldüğünü anlatan Howe, gerek gerçekçi gerekse de uydurma gerekçelerle Rusya, Venezüela ve İran'a yönelik yaptırımların bunun en açık örneği olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post ile mülakatında, yönetiminden kimsenin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamadığını söylemişti.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ile ilgili farklı açıklamaları konusunda "Öyle görünüyor ki aldatmacalar oldu, yalanlar söylendi" diyen Trump, yine de Selman'ı eleştirmemişti.