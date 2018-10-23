Trump: Kaşıkçı soruşturması için üst düzey istihbaratçılarımız Türkiye'de

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Suudi Veliaht Prensi Selman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, Kaşıkçı soruşturması kapsamında üst düzey istihbaratçıların Türkiye'de olduğunu söyledi. Trump, istihbarat ekibinin yarın ABD'ye döneceğini ve Kaşıkçı soruşturması hakkında daha fazla bilgi edinmiş olacağını söyledi.
Trump, Suudilerin öldürülen Kaşıkçı hakkındaki ‘arbedede öldü' açıklamasını tatmin edici bulmadığını ancak Trump Riyad yönetiminin ülkesindeki yatırımlarını da kaybetmek istemediğini dile getirmişti.
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