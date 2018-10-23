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    ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman Beyaz Saray Oval Ofis 20 Mart 2018

    'Suudi yönetimi, ABD'de agresif lobi faaliyetleriyle güç kazandı'

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, Suudi Arabistan'ın, "agresif lobi faaliyetleri ve sempati kazanmak amaçlı yaptığı özel ziyaretlerle Washington'da güç kazandığı" belirtildi.

    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken
    © AP Photo / Evan Vucci
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    ABD'nin Washington Post gazetesinde, Suudi Arabistan'ın ABD'de nasıl nüfuz sahibi olduğunu anlatan, "Krallık, agresif lobi faaliyetleri ve özel ziyaretler yoluyla nasıl güç kazandı" başlıklı bir makale yayımladı.

    Makalede, özellikle Kongre'nin, Yemen'deki tavrından dolayı Suudi Arabistan'dan oldukça rahatsızlık duyduğuna fakat Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, hem Washington'a yaptığı kişisel ziyaretler hem de ABD'li ileri gelen siyasetçi ve lobici danışmanları aracılığıyla aleyhlerinde bir karar alınmasına engel olmaya çalıştığına dikkat çekildi.

    Prens Selman'a emekli Minnesota eyaleti senatörü Norm Coleman, Başkan Donald Trump'ın seçim çalışmalarında da görev alan emekli Kongre danışmanı Marc S. Lampkin ve Demokrat strateji uzmanı Alfred Mottur gibi etkili isimlerin danışmanlık yaptığı belirtilen makalede, Suudi yönetiminin, ABD'li birçok lobi şirketi, hukuk büroları ve düşünce kuruluşlarına da milyonlarca dolar para aktardığı vurgulandı.

    SEMPATİ TOPLAMA ZİYARETLERİ

    Steve Mnuchin
    © REUTERS /
    ABD ile Suudi Arabistan'dan ortaklık vurgusu
    Gazetenin makalesinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle görevden alınan Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el-Asiri de dahil olmak üzere, Suudi yönetiminin Amerikalı strateji uzmanları, düşünce kuruluşlarının yöneticileri, ünlü iş adamları, gazeteciler ve siyasetçileri ziyaret ederek özellikle Yemen ve bölgesel çıkarlar konusunda kazanç elde etmeye çalıştığı kaydedildi.

    Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin, bu amaçla sık sık yemekler ve galalar düzenlediği ve lobi şirketleri üzerinden ABD kongre üyelerinin bu etkinliklere katılmasının sağlandığı belirtilen makalede, Suudilerin derbi maçlar ve uçak yolculukları için bedava bilet teklif ettikleri iddia edildi.

    BİR YILDA 27.3 MİLYON DOLAR

    Makalede, Suudilerin son yıllarda ABD ile ilişkilerini artırmak için lobi ve danışmanlık hizmetlerine yüksek miktarda para harcadığına dikkat çekilerek, bunlara 2015 yılında 14.3 milyon, 2016 yılında 7.7 milyon, 2017 yılında ise 27.3 milyon dolar ödendiği belirtildi.

    Suudi Arabistan'ın, Amerikalı Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Brookings Enstitüsü ve Orta Doğu Enstitüsü gibi etkili düşünce kuruluşlarına da yüksek miktarda ödemeler yaparak kendileri lehine konuşmalar yaptırttığına dikkat çekilen makalede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu faaliyetlere katıldığı ifade edildi.

    KİŞİSEL BAĞLANTILAR

    Makalede ayrıca, Veliaht Prens Selman'ın başta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner olmak üzere, Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Amazon'un CEO'su ve Washington Post'un sahibi Jeffrey Bezos ve diğer ünlü kişileri ziyaret ederek yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı, bunun sebebinin ise yenilikçi ve ılımlı bir portre çizerek ABD'nin desteğini kazanmak olduğu ileri sürüldü.

    Etiketler:
    ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, ABD
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