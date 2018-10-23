Pence: CIA Direktörü Türkiye'de, Kaşıkçı soruşturmasının kanıtlarını inceliyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, CIA Direktörü Gina Haspel'in Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili kanıtları incelemek için Türkiye'de olduğunu doğruladı.

Washington'da bir konferansta konuşan ABD Başkan Yardımcısı, CIA Direktörü Gina Haspel'in Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

'HEM DEĞERLER HEM ÇIKARLAR'

Mike Pence, ''CIA Direktörü şu an kanıtları gözden geçirmek için Türkiye'de. Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek'' diyerek şöyle devam etti:

'KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

"CIA Direktörü geri döndüğünde, Başkan'ı, beni ve tüm ekibi, Türklerin ne (kanıtlar) topladığıyla ilgili bilgilendirecek. Amerikan halkına bu işin en dibine kadar ineceğimiz güvencesi vermek istiyorum. Bir gazetecinin, bir muhalifin, masum bir adamın gaddarca öldürülmesini Amerika karşılıksız bırakmayacak, uluslararası toplumunda karşılıksız bırakmamasını bekliyorum."

'ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI RİYAD'IN RİVAYETİYLE ÇELİŞİYOR'

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Trump: Kaşıkçı soruşturması için üst düzey istihbaratçılarımız Türkiye'de

Kaşıkçı'nın öldürülmesini 'özgür ve bağımsız basına bir saldırı' diye değerlendiren Trump'ın Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına değinerek şu vurguyu yaptı:

"Erdoğan'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor."

'ABD'nin Suudi Arabistan tarafından yanıt beklediğini, bu barbarca olayın faillerinin sorumlu tutulması için mücadele edeceğini' sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı soruşturması kapsamında ABD'li üst düzey istihbaratçıların Türkiye'de olduğunu ve bu konu hakkında yarın daha çok bilgiye sahip olacağını söylemişti.