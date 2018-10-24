Uçakta tacizden yakalanan adam: Başkan Trump, 'Ellemekte sorun yok' demişti

Başta bunun kazayla olduğunu varsaydığını, yarım saat sonra aynı erkeğin yavaş ve dikkatli şekilde kendisini yeniden ellediğini aktaran kadın, bu noktada koltuğunun değiştirilmesini talep ettiğini ve havayolu personelinin de kolluk kuvvetlerinden inişte olaya el koymasını istediğini belirtti.
#MeToo Rope for those who grope, including the Trumpets and the Limpets? Man Accused of Groping Woman on Plane: Trump 'Says It's OK to Grab Women by Their Private Parts' https://t.co/Y48pOZ1h7q— Ranga (@ranga_d6_iima) 24 Ekim 2018
PARMAKLARINDAN TEŞHİS EDİLDİ
Bruce Michael Alexander isimli 49 yaşındaki zanlı, sorguda cinsel saldırıda bulunduğunu inkar etti. Ama emniyet yetkilileri, parmaklarının kalın ve kıllı, tırnaklarının kirli olduğunu ve bunun da mağdurun betimlemesine uyduğunu saptadı.
Alexander'ın kelepçelenip polis aracına sokulurken 'ABD Başkanı'nın kadınları cinsel organlarından avuçlamakta sorun olmadığına dair sözlerini' hatırlattığı belirtildi.
“The President of the United States says it’s ok to grab women by their private parts,” he reportedly told authorities. https://t.co/u36hQblnKi— Paul Burke (@JourneyHomeBook) 23 Ekim 2018
Kasım 2016 başkanlık seçimlerine bir ay kala, Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın 2005 yılında 'Access Hollywood' isimli TV programına katılımı sırasında sunucuyla özel sohbetinin ses kaydını yayımlamıştı. Kadınları aşağılayıcı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan Trump'ın "Hemen öp. Ben beklemem bile. Bir yıldızsan yapmana izin verirler. Her şeyi yapabilirsin…larından avuçlayabilirsin. Her şeyi yapabilirsin" gibi sözler sarf ettiği ortaya çıkmıştı. Ama bu, ABD Başkanı seçilmesine engel oluşturmadı.
2 YIL HAPİS YATABİLİR
FBI'A GÖRE CİNSEL SALDIRILARDA ARTIŞ VAR
Bu arada ABD'de uçaklarda cinsel tacize genelde müdahale görevini üstlenen mürettebatın artık daha sık kolluk kuvvetlerine başvurduğu beliritildi. FBI'ın haziran ayındaki raporuna göre uçaklarda cinsel saldırı oranı alarm verici düzeye ulaştı. FBI'ın bu alandaki soruşturmaları 2014'ten 2017'ye yüzde 66 oranında arttı.
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