Uçakta tacizden yakalanan adam: Başkan Trump, 'Ellemekte sorun yok' demişti

ABD'de bir yolcu uçağında bir kadına iki kez elle tacizde bulunmakla suçlanan 49 yaşındaki bir erkek, 'ABD Başkanı'nın kadınların cinsel organlarından avuçlanabileceğini söylediği' savunmasını yaptı.

© AP Photo / Trump'ın kadınlarla ilgili ifadeleri tepki çekti

New Mexico eyaletinde bir mahkemeye yapılan suç duyurusunda, pazar günü Southwest Havayolları'nın Houston-Albuquerque seferini yapan uçağında cinsel tacize uğrayan kadın, uçuş sırasında uyuyakaldığını ve birden süveterinin sütyen kısmına denk gelen yerde temas hissettiğini, arkasında oturan erkeğin kendisini ellediğini fark ettiğini anlattı.

Başta bunun kazayla olduğunu varsaydığını, yarım saat sonra aynı erkeğin yavaş ve dikkatli şekilde kendisini yeniden ellediğini aktaran kadın, bu noktada koltuğunun değiştirilmesini talep ettiğini ve havayolu personelinin de kolluk kuvvetlerinden inişte olaya el koymasını istediğini belirtti.

#MeToo Rope for those who grope, including the Trumpets and the Limpets? Man Accused of Groping Woman on Plane: Trump 'Says It's OK to Grab Women by Their Private Parts' https://t.co/Y48pOZ1h7q — Ranga (@ranga_d6_iima) 24 Ekim 2018

PARMAKLARINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Bruce Michael Alexander isimli 49 yaşındaki zanlı, sorguda cinsel saldırıda bulunduğunu inkar etti. Ama emniyet yetkilileri, parmaklarının kalın ve kıllı, tırnaklarının kirli olduğunu ve bunun da mağdurun betimlemesine uyduğunu saptadı.

Alexander'ın kelepçelenip polis aracına sokulurken 'ABD Başkanı'nın kadınları cinsel organlarından avuçlamakta sorun olmadığına dair sözlerini' hatırlattığı belirtildi.

“The President of the United States says it’s ok to grab women by their private parts,” he reportedly told authorities. https://t.co/u36hQblnKi — Paul Burke (@JourneyHomeBook) 23 Ekim 2018

© REUTERS / Carlo Allegri Trump: Kadınlar bana gelip 'Çok daha kötülerini duydum' diyor

Kasım 2016 başkanlık seçimlerine bir ay kala, Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın 2005 yılında 'Access Hollywood' isimli TV programına katılımı sırasında sunucuyla özel sohbetinin ses kaydını yayımlamıştı. Kadınları aşağılayıcı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan Trump'ın "Hemen öp. Ben beklemem bile. Bir yıldızsan yapmana izin verirler. Her şeyi yapabilirsin…larından avuçlayabilirsin. Her şeyi yapabilirsin" gibi sözler sarf ettiği ortaya çıkmıştı. Ama bu, ABD Başkanı seçilmesine engel oluşturmadı.

2 YIL HAPİS YATABİLİR

Pazartesi mahkemeye çıkarılan Alexander, tacize dönük cinsel temasla suçlandı. Mahkum edilirse 2 yıl hapis cezası alabilir.

FBI'A GÖRE CİNSEL SALDIRILARDA ARTIŞ VAR

Bu arada ABD'de uçaklarda cinsel tacize genelde müdahale görevini üstlenen mürettebatın artık daha sık kolluk kuvvetlerine başvurduğu beliritildi. FBI'ın haziran ayındaki raporuna göre uçaklarda cinsel saldırı oranı alarm verici düzeye ulaştı. FBI'ın bu alandaki soruşturmaları 2014'ten 2017'ye yüzde 66 oranında arttı.