ABD'de loto rekoru: 27 kez devreden ikramiye bir kişiye çıktı

Şanslı numaranın sahibinin ise Güney Karolina eyaletinden çıktığı açıklandı. Talihlinin biletini Palmetto State bölgesinden oynadığı açıklandı.
Ancak talihli kişinin kimliği henüz bilinmiyor. ABD basını şimdi yeni milyarderin peşinde.
İKRAMİYE REKORU KIRILDI
2016 yılındaki 1.56 milyar dolarlık ikramiyeden sonra dünyada bu kadar yüksek ödüllü bir şans oyunu olmadı.
ICYMI: A single ticket won the #MegaMillions jackpot of $1.6 billion. The winning ticket was sold in South Carolina: https://t.co/NVBUNKUmHt pic.twitter.com/TERDFKhEwS— Mega Millions (@MegaMillionsUS) 24 Ekim 2018
Böylece dün akşamki çekiliş ile bu rekor kırılmış oldu.
Bu hesaplamaya göre, 1.6 milyar dolar kazanan talihli isterse tek seferde 904 milyon dolar alabilecek. Talihliye sunulan bir başka seçenek ise ikramiyeyi daha düşük bir vergi oranıyla 21 yılda yavaş yavaş almak.
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