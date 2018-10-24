ABD'de loto rekoru: 27 kez devreden ikramiye bir kişiye çıktı

ABD'de Mega Millions lotosu 27 kez devrederek 1.6 milyar doları aşmıştı. Dün gece yapılan çekilişte şanslı numaranın sahibinin ise Güney Karolina'dan çıktığı açıklandı. Böylelikle kazanan kişi, 303 milyonda bir olan ihtimali gerçekleştirmiş oldu.

ABD'de oynanan ve 27 kez devreden Mega Millions lotusu, dün gece yapılan çekilişin ardından sahibini buldu.

Şanslı numaranın sahibinin ise Güney Karolina eyaletinden çıktığı açıklandı. Talihlinin biletini Palmetto State bölgesinden oynadığı açıklandı.

Ancak talihli kişinin kimliği henüz bilinmiyor. ABD basını şimdi yeni milyarderin peşinde.

İKRAMİYE REKORU KIRILDI

2016 yılındaki 1.56 milyar dolarlık ikramiyeden sonra dünyada bu kadar yüksek ödüllü bir şans oyunu olmadı.

ICYMI: A single ticket won the #MegaMillions jackpot of $1.6 billion. The winning ticket was sold in South Carolina: https://t.co/NVBUNKUmHt pic.twitter.com/TERDFKhEwS — Mega Millions (@MegaMillionsUS) 24 Ekim 2018

​Böylece dün akşamki çekiliş ile bu rekor kırılmış oldu.

ABD vergi yasalarına göre, 6 rakamı doğru bilen kişi, ödülü isterse vergisini ödedikten sonra tek bir ödemde alabiliyor.

Bu hesaplamaya göre, 1.6 milyar dolar kazanan talihli isterse tek seferde 904 milyon dolar alabilecek. Talihliye sunulan bir başka seçenek ise ikramiyeyi daha düşük bir vergi oranıyla 21 yılda yavaş yavaş almak.