CIA Direktörü, Türkiye'nin elindeki Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlemeyi talep etti

© REUTERS / Leah Millis Pence: CIA Direktörü Türkiye'de, Kaşıkçı soruşturmasının kanıtlarını inceliyor

CIA Direktörü'nün Türkiye'de ne faaliyetler yürüttüğünden haberdar 4 kaynak, Reuters'e, Gina Haspel'in Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoloğu'nda işkenceye uğraması ve öldürülmesine ait olduğu söylenen ses kaydını dinlemek istediğini belirtti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinden üç hafta sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya topladığı kanıtları paylaşması çağrısını takiben, pazartesi günü Türkiye'ye gelen CIA Direktörü'nün, kaynaklardan biri tarafından, kısa bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi. Türkiye'de toplanan kanıtları gözden geçiren Gina Haspel'in Suudi Arabistan'ı ziyaret planının bulunmadığı belirtildi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili ne bir video ne de ses kaydı verildi

Sabah gazetesi, ilkin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) geçen CIA Direktörü'nün üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini, Haspel'e kamera görüntüleri ile ses kayıtlarının, elde edilen bulgular ve kanıtların gösterildiğini yazdı. Buna göre Başkonsolosluk ve Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda olay yeri incelemesinde elde edilen deliller de Haspel ile paylaşıldı.

BATILI İSTİHBARAT YETKİLİLERİ ŞİKAYETÇİ: TÜRKİYE KANITLARA ERİŞİME İZİN VERMİYOR

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa video ve ses kaydı istedim

Türk yetkililerin elinde Kaşıkçı'nın öldürülmesini belgeleyen ses kayıtları bulunduğuna dair sürekli haber bombardımanı olmasına karşın, Reuters'e konuşan Batılı istihbarat yetkilileri, ne ABD yönetiminin de ne de müttefik hükümetlerin istihbarat servislerinin böyle bir kanıta erişimine izin verildiğini söyledi.

'ELDE SOMUT KANIT OLMADAN KARANLIKTA EL YORDAMIYLA'

Batılı istihbarat yetkilileri, ABD'li ve müttefik istihbarat servislerinin Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın de facto kralı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rolünü incelediğini, ama böyle bir inceleme için ellerinde çok az somut kanıt bulunduğunu belirtti.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH Yeni Şafak, Kaşıkçı olayına dair ses kaydının dökümünü yayınladı: Önce parmakları koparıldı, sonra kafası kesildi

Geçen hafta Trump, Ankara'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses ve video kaydı talep ettiklerini duyurmuştu. Bazı kanıtların ABD'li yetkililere sözlü aktarıldığı belirtildi.

ERDOĞAN KAYITLAR YOKMUŞ GİBİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden her şeyi açıklayacağını duyurduğu salı günkü konuşmasında, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 'önceden planlanmış siyasi cinayet' diye söz etti. Ama hiçbir şekilde ses ya da görüntü kaydını anmadı.