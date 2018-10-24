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17:32 24 Ekim 2018
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    Gina Haspel

    CIA Direktörü, Türkiye'nin elindeki Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlemeyi talep etti

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
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    Kaşıkçı soruşturmasıyla bağlantılı Türk yetkililer, günlerdir yabancı medyaya, ellerindeki ses kayıtlarına dayanarak cinayetin ayrıntılarını anlattıklarını söylerken, Türkiye'ye gönderilen CIA Direktörü Gina Haspel'in ses kaydını dinlemek istediği belirtildi.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Leah Millis
    Pence: CIA Direktörü Türkiye'de, Kaşıkçı soruşturmasının kanıtlarını inceliyor
    CIA Direktörü'nün Türkiye'de ne faaliyetler yürüttüğünden haberdar 4 kaynak, Reuters'e, Gina Haspel'in Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoloğu'nda işkenceye uğraması ve öldürülmesine ait olduğu söylenen ses kaydını dinlemek istediğini belirtti.

    Kaşıkçı'nın öldürülmesinden üç hafta sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya topladığı kanıtları paylaşması çağrısını takiben, pazartesi günü Türkiye'ye gelen CIA Direktörü'nün, kaynaklardan biri tarafından, kısa bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi. Türkiye'de toplanan kanıtları gözden geçiren Gina Haspel'in Suudi Arabistan'ı ziyaret planının bulunmadığı belirtildi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili ne bir video ne de ses kaydı verildi
    SABAH: MİT NE VAR NE YOKSA CIA İLE PAYLAŞTI

    Sabah gazetesi, ilkin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) geçen CIA Direktörü'nün üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini, Haspel'e kamera görüntüleri ile ses kayıtlarının, elde edilen bulgular ve kanıtların gösterildiğini yazdı. Buna göre Başkonsolosluk ve Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda olay yeri incelemesinde elde edilen deliller de Haspel ile paylaşıldı.

    BATILI İSTİHBARAT YETKİLİLERİ ŞİKAYETÇİ: TÜRKİYE KANITLARA ERİŞİME İZİN VERMİYOR

    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump: Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa video ve ses kaydı istedim
    Türk yetkililerin elinde Kaşıkçı'nın öldürülmesini belgeleyen ses kayıtları bulunduğuna dair sürekli haber bombardımanı olmasına karşın, Reuters'e konuşan Batılı istihbarat yetkilileri, ne ABD yönetiminin de ne de müttefik hükümetlerin istihbarat servislerinin böyle bir kanıta erişimine izin verildiğini söyledi.

    'ELDE SOMUT KANIT OLMADAN KARANLIKTA EL YORDAMIYLA'

    Batılı istihbarat yetkilileri, ABD'li ve müttefik istihbarat servislerinin Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın de facto kralı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rolünü incelediğini, ama böyle bir inceleme için ellerinde çok az somut kanıt bulunduğunu belirtti.

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    Yeni Şafak, Kaşıkçı olayına dair ses kaydının dökümünü yayınladı: Önce parmakları koparıldı, sonra kafası kesildi
    'GÖSTERMEDEN SÖZLÜ AKTARIM'

    Geçen hafta Trump, Ankara'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses ve video kaydı talep ettiklerini duyurmuştu. Bazı kanıtların ABD'li yetkililere sözlü aktarıldığı belirtildi.

    ERDOĞAN KAYITLAR YOKMUŞ GİBİ KONUŞTU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden her şeyi açıklayacağını duyurduğu salı günkü konuşmasında, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 'önceden planlanmış siyasi cinayet' diye söz etti. Ama hiçbir şekilde ses ya da görüntü kaydını anmadı.

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