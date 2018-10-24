CIA Direktörü, Türkiye'nin elindeki Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlemeyi talep etti

Kaşıkçı'nın öldürülmesinden üç hafta sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya topladığı kanıtları paylaşması çağrısını takiben, pazartesi günü Türkiye'ye gelen CIA Direktörü'nün, kaynaklardan biri tarafından, kısa bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi. Türkiye'de toplanan kanıtları gözden geçiren Gina Haspel'in Suudi Arabistan'ı ziyaret planının bulunmadığı belirtildi.
Sabah gazetesi, ilkin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) geçen CIA Direktörü'nün üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini, Haspel'e kamera görüntüleri ile ses kayıtlarının, elde edilen bulgular ve kanıtların gösterildiğini yazdı. Buna göre Başkonsolosluk ve Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda olay yeri incelemesinde elde edilen deliller de Haspel ile paylaşıldı.
BATILI İSTİHBARAT YETKİLİLERİ ŞİKAYETÇİ: TÜRKİYE KANITLARA ERİŞİME İZİN VERMİYOR
'ELDE SOMUT KANIT OLMADAN KARANLIKTA EL YORDAMIYLA'
Batılı istihbarat yetkilileri, ABD'li ve müttefik istihbarat servislerinin Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın de facto kralı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rolünü incelediğini, ama böyle bir inceleme için ellerinde çok az somut kanıt bulunduğunu belirtti.
Geçen hafta Trump, Ankara'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses ve video kaydı talep ettiklerini duyurmuştu. Bazı kanıtların ABD'li yetkililere sözlü aktarıldığı belirtildi.
ERDOĞAN KAYITLAR YOKMUŞ GİBİ KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden her şeyi açıklayacağını duyurduğu salı günkü konuşmasında, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 'önceden planlanmış siyasi cinayet' diye söz etti. Ama hiçbir şekilde ses ya da görüntü kaydını anmadı.
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