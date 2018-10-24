ABD halkının yarısından fazlası Trump’ın Riyad’a karşı yeteri kadar sert olmadığını düşünüyor

ABD'LİLERİN YÜZDE 56'Sİ SUUDİ ARABİSTAN'A VERİLEN TEPKİDEN MEMNUN DEĞİL
Habere göre ankete katılan Amerikalıların yüzde 56'sı, ABD'nin Suudi Arabistan'ın eylemlerine verdiği karşılığın yeterince sert olmadığını savundu, yüzde 32'siyse Trump'ın yanıtını makul olarak gördüğünü ifade etti.
TRUMP'IN TEPKİSİNİN SERT OLMADIĞINI DÜŞÜNENLERİN ÇOĞUNLUĞU DEMOKRAT PARTİLİ
Haberde ayrıca ABD Başkanı'nın Riyad'a yönelik tutumunun çok yumuşak olduğunu düşünen Amerikalıların çoğunun demokratlardan oluştuğu, Demokrat Parti taraftarlarının yüzde 78'inin bu yönde görüş bildirdiği ifade edilirken, Cumhuriyetçiler'in arasındaysa Trump'ın eylemlerini kınayanların sayısının yüzde 37'yle sınırlı kaldığı kaydedildi.
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