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20:59 24 Ekim 2018
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    Donald Trump

    ABD halkının yarısından fazlası Trump’ın Riyad’a karşı yeteri kadar sert olmadığını düşünüyor

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Amerikan halkının yarısından fazlasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan’a karşı yeteri kadar sert tutum sergilemediğini düşündüğü öğrenildi.

    ABD Başkanı Trump ve Suudi 2. Veliaht Prensi Selman
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez
    Axios internet haber sitesinin gerçekleştirdiği anketin sonuçları, ABD halkının yüzde 50'sinden fazlasının Trump'ın muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan'a yönelik tutumunun oldukça yumuşak olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

    ABD'LİLERİN YÜZDE 56'Sİ SUUDİ ARABİSTAN'A VERİLEN TEPKİDEN MEMNUN DEĞİL

    Habere göre ankete katılan Amerikalıların yüzde 56'sı, ABD'nin Suudi Arabistan'ın eylemlerine verdiği karşılığın yeterince sert olmadığını savundu, yüzde 32'siyse Trump'ın yanıtını makul olarak gördüğünü ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet etti.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti
    Yüzde 5'lik bir kısım da Trump'ın çok sert bir tutum içerisinde olduğunu belirtti.

    TRUMP'IN TEPKİSİNİN SERT OLMADIĞINI DÜŞÜNENLERİN ÇOĞUNLUĞU DEMOKRAT PARTİLİ

    Haberde ayrıca ABD Başkanı'nın Riyad'a yönelik tutumunun çok yumuşak olduğunu düşünen Amerikalıların çoğunun demokratlardan oluştuğu, Demokrat Parti taraftarlarının yüzde 78'inin bu yönde görüş bildirdiği ifade edilirken, Cumhuriyetçiler'in arasındaysa Trump'ın eylemlerini kınayanların sayısının yüzde 37'yle sınırlı kaldığı kaydedildi.

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    Etiketler:
    'Trump'ın Suudi Arabistan'a tepkisi' anketi, Axios, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan, ABD
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