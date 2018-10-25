Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

Savaş, insan hakları ve geleneksel toplumlarda kadın sorunlarına odaklanan çalışmalarıyla tanınan Addario'yu filmde canlandıracak Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'ın "ya o ya ben" restiyle MbS'yi devredışı bıraktığı belirtildi.
New York Times (NYT), Time, Newsweek, National Geographic için çalışan Lynsey Addario, NYT'den köşe yazarı Nicholas Kristof'a verdiği demeçte, Ridley Scott'ın yöneteceği projeden Suudi Veliaht Prensi'nin nasıl dışlandığını şöyle anlattı:
"Scarlett Johansson 'kesinlikle olmaz' dedi. Dedi ki, 'Bu adam Yemen'de durduraksız savaş yürütüyor. Kadınları hapiste tutuyor."
Ünlü fotomuhabiri "Bu, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önceydi" diye ekledi.
Addario, "Batı'ya, Hollywood'la ilgilendiğini, Batı'nın her büyük şeyinin içinde olduğunu göstermek istemiştir" yanıtını vererek ekledi:
"Onun bu filmle bir bağlantısının olmasını istiyor muydum? Kesinlikle hayır. Çok şükür o iş olmadı."
Johansson, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren İsrailli şirket 'SodaStream'in reklemlarında yer alınca boykot kampanyasının şimşeklerini çekmişti.
Addario ise İsrail ordusunun Batı Şeria'daki kontrol noktalarında hamile olmasına rağmen çıplak aramaya maruz bırakılıp üzerine üç kez röntgen cihazından geçirildiği için manşetlerdeydi.
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