ABD'de bombalı paket furyasının son adresi Joe Biden

ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemiyle hedef aldığı kişi ve kurumlara patlayıcı düzeneği gönderilmesi furyasında son hedef, önceki ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu.

© REUTERS / MARIO ANZUONI ABD'de yeni bomba alarmı: Bu kez hedef Robert de Niro

Obama yönetimi döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evine şüpheli paket yönlendirildiğinin öğrenildiği açıklandı.

Biden'a şüpheli paket gönderilmesi vakasını soruşturan FBI ajanları, paketin peşine düşerken Delaware'in New Castle bölgesindeki postanede incelemelerde bulundu.

Dün medyaya yansıyan bombalı paket furyası, Trump'ın her fırsatta eleştirdiği ya da kavgaya tutuştuğu isimleri hedef aldı.

Bunların başında da Trump'ın selefi Barack Obama ile yönetiminden isimler, yani Demokrat Parti'nin ağır topları geliyor.

Bugün Biden'den önce, sıkı Trump muhalifi aktör Robert de Niro'ya yönelik bombalı paket haberi patlak vermişti.