ABD'de bombalı paket furyasının son adresi Joe Biden

Obama yönetimi döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evine şüpheli paket yönlendirildiğinin öğrenildiği açıklandı.
© REUTERS / MARIO ANZUONI
Biden'a şüpheli paket gönderilmesi vakasını soruşturan FBI ajanları, paketin peşine düşerken Delaware'in New Castle bölgesindeki postanede incelemelerde bulundu.
Dün medyaya yansıyan bombalı paket furyası, Trump'ın her fırsatta eleştirdiği ya da kavgaya tutuştuğu isimleri hedef aldı.
Bunların başında da Trump'ın selefi Barack Obama ile yönetiminden isimler, yani Demokrat Parti'nin ağır topları geliyor.
Bugün Biden'den önce, sıkı Trump muhalifi aktör Robert de Niro'ya yönelik bombalı paket haberi patlak vermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)