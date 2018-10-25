CIA Direktörü, Kaşıkçı vakasına dair Trump'ı bugün bilgilendiriyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Türkiye'de incelemelerde bulunan CIA Direktörü Gina Haspel'in ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine bugün brifing vereceği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye temaslarını tamamlayarak ABD'ye dönen CIA Direktörü Gina Haspel'in Kaşıkçı vakasıyla ilgili elde ettiği bilgileri ve değerlendirmelerini bugün Trump'la paylaşacağını duyurdu.

Trump'ın programına göre TSİ 1830'da isithbarat brifingi alması gerekiyor.

Öncesinde Washington Post gazetesi, Haspel'in Türk yetkililerin elinde bulunan ve Kaşıkçı'nın öldürülmesini belgeleyen ses kaydını dinlediğini yazdı.

Ses kaydının Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki sorgusunun ardından öldürüldüğü anları içerdiğini yazan gazete, Türk hükümetinin bunu Kaşıkçı'nın öldürülmesinin önceden planlandığı iddiasına yönelik kanıt olarak kullandığını kaydetti.

Haber, 'Haspel'in Türkiye ziyaretindeki görüşmelerini bilen' kaynaklara dayandırıldı.