The Washington Post: Gerçeği talep ediyoruz

ABD'nin en etkili iki gazetesinden biri olan The Washington Post, bugünkü basılı nüshasını tümüyle kendi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili gerçeklerin aydınlanmasını talep etmeye, daha doğrusu Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) tarafından öldürüldüğünü işaret etmeye adadı.
Tam sayfa ilanı sıkıntılı bir yüz ifadesiyle Suudi Veliaht Prensi kaplarken, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Cemal Kaşıkçı hakkındaki gerçeklerin talep edildiği yazısına yer verildi.
In today's print edition, a new full-page ad demanding the truth in the killing of Washington Post columnist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/Hx4BZVPFof— Washington Post (@washingtonpost) 25 Ekim 2018
Logonun altında şerit şeklinde oynatılan 15 saniyelik video, "Gerçeği talep ediyoruz" yazısıyla açılırken sağ köşeye de MbS'nin başı yerleştirildi.
Konsolosluk kapısının görüntüsü üzerine "2 Ekim salı günü WP köşe yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi" yazısı yansıtıldı.
"Ve canice öldürüldü" diye devam eden video, son olarak "Gerçeği talep ediyoruz" yazısını MbS'nin görüntüsü eşliğinde geçti.
Gazetenin muhabirlerinden Liz Sly da videonun ekran görüntüsünü "Vazgeçmiyoruz" diyerek paylaştı.
The @washingtonpost homepage now. Not giving up. pic.twitter.com/B7xJ8tzNsK— Liz Sly (@LizSly) 25 Ekim 2018
Makalede, Kushner'in Suudi yetkililerle birlikte göründüğü bir fotoğrafın eşliğinde "Muhammed bin Selman bir tehdit, aynı şekilde bizim veliaht prensimiz de" başlığı kullanıldı.
Yorum yazısında "İki veliaht prens, bir büyük kargaşa" manzarası çizildi.
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