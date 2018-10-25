The Washington Post: Gerçeği talep ediyoruz

CIA Başkanı Gina Haspel'in Türkiye'deki incelemeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirmesinin öncesinde, The Washington Post gazetesi tam sayfa Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafı üzerinde "Gerçeği talep ediyoruz" yazısıyla çıktı. Sitesinden de bunu video şeklinde yayımlamaya koyuldu.

ABD'nin en etkili iki gazetesinden biri olan The Washington Post, bugünkü basılı nüshasını tümüyle kendi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili gerçeklerin aydınlanmasını talep etmeye, daha doğrusu Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) tarafından öldürüldüğünü işaret etmeye adadı.

Tam sayfa ilanı sıkıntılı bir yüz ifadesiyle Suudi Veliaht Prensi kaplarken, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Cemal Kaşıkçı hakkındaki gerçeklerin talep edildiği yazısına yer verildi.

In today's print edition, a new full-page ad demanding the truth in the killing of Washington Post columnist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/Hx4BZVPFof — Washington Post (@washingtonpost) 25 Ekim 2018

© AP Photo / Evan Vucci CIA Direktörü, Kaşıkçı vakasına dair Trump'ı bugün bilgilendiriyor

Gazetenin web sitesine girenler de The Washington Post logosunun her iki yanına "Gerçeği talep ediyoruz" yazısının yerleştirildiğini gördü.

Logonun altında şerit şeklinde oynatılan 15 saniyelik video, "Gerçeği talep ediyoruz" yazısıyla açılırken sağ köşeye de MbS'nin başı yerleştirildi.

Konsolosluk kapısının görüntüsü üzerine "2 Ekim salı günü WP köşe yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi" yazısı yansıtıldı.

"Ve canice öldürüldü" diye devam eden video, son olarak "Gerçeği talep ediyoruz" yazısını MbS'nin görüntüsü eşliğinde geçti.

Gazetenin muhabirlerinden Liz Sly da videonun ekran görüntüsünü "Vazgeçmiyoruz" diyerek paylaştı.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court Bin Selman'dan üzerine tüy diken espri

​Gazetenin MbS ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'i Suudi Veliaht Prensi ile aynı kefeye koyarak sert dille eleştiren bir makaleye yer vermesi de dikkat çekti.

Makalede, Kushner'in Suudi yetkililerle birlikte göründüğü bir fotoğrafın eşliğinde "Muhammed bin Selman bir tehdit, aynı şekilde bizim veliaht prensimiz de" başlığı kullanıldı.

Yorum yazısında "İki veliaht prens, bir büyük kargaşa" manzarası çizildi.