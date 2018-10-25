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22:13 25 Ekim 2018
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    Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru harekete geçen binlerce kişilik göçmen kafilesi, 24 Ekim'de Meksika'nın Mapastepec kentinde dans ederken

    Trump, Meksika sınırına yüzlerce asker konuşlandırılmasını ordudan resmen talep etti

    © REUTERS / Ueslei Marcelino
    ABD
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    Orta Amerika ülkelerinden harekete geçip Meksika'ya yığılan yeni göçmen kafilesini durdurmak üzere Trump güney sınırına asker konuşlandırılması talep etti. Ordu talebi değerlendirmeye aldı.

    Donald Trump, Deniz Piyadeleri'nden emekli kıdemli başçavuş John L. Canley'ye ABD Kongresi adına Başkan tarafından verilen Onur Madalyasını taktı.
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump'tan ABD ordusunu Meksika sınırına gönderme tehdidi
    ABD'de 6 Kasım'daki ara seçimler için geri sayıma geçilirken göçmenleri öcü gösterme kampanyasına hız veren Başkan Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden harekete geçip Meksika'ya yığılan binlerce kişilik göçmen kafilesini durdurmak üzere orduya başvurdu.

    800-1000 ARASI ASKER KONUŞLANDIRILMASI BEKLENİYOR

    'ABD'nin göçmen taarruzu altında olduğunu, tehlikeli bir göçmen güruhunun ülkeyi istilaya geldiğini' iddia eden Trump, ordudan Meksika sınırına 800-1000 arası asker konuşlandırmasını talep etti.

    İlkin Trump Orta Amerikalı göçmenlerin Meksika üzerinden girişini önlemek üzere orduyu sınırı korumaya göndereceğini söyledi.

    İmmigration in Tornillo/Texas
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    New York Times: Trump, yüzlerce göçmen çocuğu çölde çürütüyor
    'KANUN UYGULAYICILIK YAPMAYACAKLAR'

    Ardından Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, ordunun, İçgüvenlik Bakanlığı'ndan, muvazzaf birliklerin Meksika sınırına konuşlandırılmasına yönelik talep aldığını belirtti.

    Ordunun 800-1000 arası sayıda askerin lojistik ve altyapı desteği eşliğinde sınıra konuşlandırılmasını gerektirebilecek talebi incelediğini aktaran ABD'li yetkili, sınıra konuşlandırılacak askeri birliklerin 'kanun uygulama faaliyetlerine' girmeyeceğini, bunun 1870'lerde çıkarılan federal yasalarla yasaklandığını kaydetti. Ancak ordu, kanun uygulayıcılara destek hizmeti verebilir ve 1980'lerden beri de bunu sık sık yaptı.

    TRUMP, ORDUYU GÖÇMENLERİ DURDURMAKLA GÖREVLENDİRDİ

    Pazartesi günü Meksika'da yığılan göçmen kafilesini 'ulusal acil durum' diye niteleyerek Sınır Koruma Devriyesi ve ABD ordusunu alarma geçirdiğini duyuran Trump, "Bu ulusal acil durum için orduyu gönderiyorum. Onlar durdurulacaklar" demişti.

    Trump'ın sıfır hoşgörü politikası çerçevesinde ailelerinden koparılan çocuklar, gençler, Teksas eyaletinin Meksika sınırındaki Tornillo kentinde çadır kamplara konuluyor.
    © REUTERS / Mike Blake
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    BİNLERCE KADIN VE ÇOCUK YOLLARDA

    Buna rağmen Orta Amerika ülkelerindeki şiddet, yoksulluk ve hükümet yolsuzluğundan kaçan binlerce göçmen ABD'ye doğru ilerliyor. Çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

    Meksika'nın Guatemala sınırı yakınındaki Mapastepec kentinde çarşamba gecesini geçiren 5300 göçmen, perşembe günü tekrar yürüyüşe geçti. Guatemala'dan harekete geçen 1000'den fazla göçmen daha var.

    Etiketler:
    göçmen kafilesi, ABD ordusu, Donald Trump, Orta Amerika, Guatemala, Meksika, ABD
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