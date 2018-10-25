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23:47 25 Ekim 2018
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    Donald Trump elinde iPhone'la

    Rusya ve Çin tarafından dinlendiği iddia edilen Trump: Cep telefonu kullanmıyorum

    © AP Photo / File
    ABD
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    Cep telefonu görüşmelerinin Çinli ve Rus casuslar tarafından dinlendiğine dair New York Times'ın iddiasını 'yalan haber' diye reddeden Trump, nadiren cep telefonu kullandığını söyledi.

    Donald Trump 73. BM Genel Kurulu'nda konuştu.
    © REUTERS / Carlos Barria
    'ABD ciddi bir devlet görünümünden uzaklaşmış durumda'
    New York Times gazetesinin "Çinli ve Rus casuslar Trump'ın kişisel konuşmalarını dinliyor" başlıklı haberinde, danışmanlarının cep telefonu görüşmelerinin güvenli olmadığına ve casusların rutin olarak dinleme yaptığına dair ABD Başkanı Donald Trump'ı tekrar tekrar uyardığı ileri sürüldü.

    Buna rağmen Trump'ın kullandığı iPhone'lardan vazgeçmeyi reddettiği öne sürülen haberde, Beyaz Saray yetkililerinin, "Trump'ın iPhone'dan konuşurken gizli bilgilerden söz etmemesini ummaktan başka bir şey elimizden gelmiyor" diye yakındığı iddiasına yer verildi.

    'UZUN, SIKICI VE YANLIŞ'

    Hillary Clinton
    © REUTERS / Brendan McDermid
    Clinton’a göre ‘covfefe’ Trump’tan Ruslara ‘gizli bir mesaj’
    Habere Twitter'dan sert tepki gösteren Trump, bir kez daha New York Times'ı 'yalan haber' yayımlamakla suçladı.

    'New York Times'ta kendisini Trump uzmanı sananların kendisinin cep telefonu kullanımıyla ilgili uzun ve sıkıcı bir makale yayımladığını' dile getiren Trump, "O kadar yanlış ki, düzeltecek vaktim yok. Ben sadece hükümet telefonlarını kullanıyorum ve sadece bir tane çok az kullandığım hükümetin cep telefonu var. Hikaye çooook yanlış" dedi.

    ÇİN'İN DE EKLENMESİNDEN MEMNUN

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Eric Vidal
    Trump 'yatmadan önceki son tweeti'nde ne demek istedi?
    Amerikan istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inandırıcı bulmayan, ama kasımdaki ara seçimlere Çin'in müdahale etmeye çalıştığı iddiasını ortaya atarak tartışma yaratan Trump, ikinci paylaşımında bu tartışmaya atıfta bulundu:

    "New York Times yalan bir haber yayımlayarak Rusya ve Çin’in (Nihayet Çin’i de eklediklerine memnumum) benim cep telefon görüşmelerimi dinlediğini yazdı. Çok az cep telefonu kullanıyorum, kullandığım zamanlarda ise devlet onayından geçmiş bir hat kullanıyorum. Kablolu telefonlar kullanmayı tercih ediyorum."

    Donald Trump
    © REUTERS / Mike Segar
    Trump 'en kötü telefon konuşmasını' hangi liderle yaptı?
    '3 iPHONE'DAN 2'Sİ GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ'

    New York Times'ın ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde ise Trump'ın 3 ayrı iPhone marka cep telefonu olduğu ve bu telefonlardan sadece 2'sinin Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından güvenli hale getirildiği öne sürüldü.

    'ÜÇÜNCÜSÜNDEN VAZGEÇEMİYOR, ÇÜNKÜ'

    İddiaya göre 3. telefon güvensiz bir hat, lakin Trump bu telefonu ısrarla tutuyor, gerekçesini ise "Rehberim bu telefonda" diye açıklıyor.

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