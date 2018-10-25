Rusya ve Çin tarafından dinlendiği iddia edilen Trump: Cep telefonu kullanmıyorum

Buna rağmen Trump'ın kullandığı iPhone'lardan vazgeçmeyi reddettiği öne sürülen haberde, Beyaz Saray yetkililerinin, "Trump'ın iPhone'dan konuşurken gizli bilgilerden söz etmemesini ummaktan başka bir şey elimizden gelmiyor" diye yakındığı iddiasına yer verildi.
'UZUN, SIKICI VE YANLIŞ'
'New York Times'ta kendisini Trump uzmanı sananların kendisinin cep telefonu kullanımıyla ilgili uzun ve sıkıcı bir makale yayımladığını' dile getiren Trump, "O kadar yanlış ki, düzeltecek vaktim yok. Ben sadece hükümet telefonlarını kullanıyorum ve sadece bir tane çok az kullandığım hükümetin cep telefonu var. Hikaye çooook yanlış" dedi.
ÇİN'İN DE EKLENMESİNDEN MEMNUN
"New York Times yalan bir haber yayımlayarak Rusya ve Çin’in (Nihayet Çin’i de eklediklerine memnumum) benim cep telefon görüşmelerimi dinlediğini yazdı. Çok az cep telefonu kullanıyorum, kullandığım zamanlarda ise devlet onayından geçmiş bir hat kullanıyorum. Kablolu telefonlar kullanmayı tercih ediyorum."
New York Times'ın ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde ise Trump'ın 3 ayrı iPhone marka cep telefonu olduğu ve bu telefonlardan sadece 2'sinin Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından güvenli hale getirildiği öne sürüldü.
'ÜÇÜNCÜSÜNDEN VAZGEÇEMİYOR, ÇÜNKÜ'
İddiaya göre 3. telefon güvensiz bir hat, lakin Trump bu telefonu ısrarla tutuyor, gerekçesini ise "Rehberim bu telefonda" diye açıklıyor.
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