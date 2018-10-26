'NATO, Trump'tan nükleer anlaşmadan çıkmamasını istedi'

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu

NATO'da düzenlenen bir üst düzey toplantıda, Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararı konusunda müttefik temsilcilerini bilgilendirdiği belirtildi.

Toplantıya katılan Avrupalı bazı diplomatların Reuters'a aktardığı bilgilere göre, Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri, ABD'yi 1987 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmemeleri için son kez ikna çabalarına yoğunlaştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Moskova'da ziyaretinden iki gün sonra gerçekleştirilen toplantıda, bir NATO diplomatının "Müttefikler, ABD'nin çekilmesini engelleyebilmek için son bir gayretin gösterilmesini istiyor" ifadesini kullandığı belirtildi.