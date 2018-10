Götürdüğü 2 bardak su için 10 bin dolar bahşiş aldı

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Elon Musk gittiği hamamda 40 TL bahşiş bıraktı, tellak araba istedi

ABD'de bir restoranda çalışan bir öğrenci iki bardak su götürdüğü masadan 10 bin dolar bahşiş aldı. Bahşişi bırakan kişinin aslında daha önce başkalarına da yardım etmiş ünlü bir YouTuber olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Greenville şehrinde bulunan Sup Dogs restoranında çalışan öğrenci Alaina Custer geçen cumartesi servis yaptığı masada bırakılan bahşiş miktarını görünce gözlerine inanamadı. Custer'ın 2 bardak su servisi yaptığı masaya 10 bin dolar ve bir not bırakılmıştı. The News & Observer gazetesine konuşan Custer, "Tam anlamıyla gerçek olduğunu düşünmedim. Paraları elime aldım, yüzlüklerden oluşan büyük bir yığındı. Titriyordum ve 'Bu ne?' diye sorup duruyordum. Birinin bana şaka yaptığını düşünmüştüm" dedi. Restoranın sahibi olan Brett Oliverio da notta, "Lezzetli su için teşekkürler" yazdığını aktardı.

Restoranda çalışan herkesin öğrenci ve ihtiyaç sahip olduğunu vurgulayan Custer, bu sebeple bahşişi paylaşacaklarını belirtti.

Öte yandan Custer bahşişi gördüğünde yan masada tepkisini görüntüleyen iki kişinin olduğunu söyledi. Nitekim bahşişi bırakan kişi, 8.8 milyondan fazla takipçisi olan ve 'Mr. Beast' olarak bilinen ünlü bir YouTuber'dı. Custer'ın tepkisini video çeken söz konusu iki kişi de 'Mr. Beast'in YouTube kanalını ve başka garsonlara da yardım ettiğini anlattı.

Bu arada 'Mr. Beast'in dün paylaştığı videoda aslında toplamda 30.000 doları farklı miktarlar halinde bahşiş olarak gittiği yerlerde bıraktığı görülüyor. 'Mr. Beast' daha önce de bu kadar büyük miktarda parayı evsiz bir adama vermiş, olayı da kanalında paylaşmıştı.