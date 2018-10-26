Putin’le röportaj yapan NBC sunucusu Kelly, ırkçı söylemleri yüzünden işten çıkarıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 2017’de röportaj yapan sunucu Megyn Kelly’nin, ırkçı söylemleri nedeniyle NBC’den kovulduğu belirtildi. Kelly, programı sırasında tiyatroda beyazların siyahları oynamak için kullandığı ve aşağılama amaçlı siyah makyajı (blackface) savunmuştu.

Daily Mail'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, geçen yıl Putin'le röportaj yapan Megyn Kelly, NBC'den kovuldu. Bu adım, Kelly'nin programı sırasında siyahilerin karikatürize edildiği ve beyaz oyuncuların kullandığı siyah makyajı (blackface) savunmasından sadece 2 gün sonra geldi.

EXCLUSIVE: Megyn Kelly is OUT at NBC just 48 hours after defending blackface and the network will be forced to pay out her entire $69M contract https://t.co/yVSmw9c9Zr — Daily Mail US (@DailyMail) October 25, 2018

​Kelly, programında ABD'de siyah maskenin kullanılamamasından şikayet etmişti.

© AFP 2018 / Dmitri Lovetsky / POOL Putin: Yanımda oturmasına rağmen Flynn’le konuşmadım bile

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir NBC yetkilisi "Megyn Kelly olayı bitmiştir, bir daha geri dönmeyecek. Şimdilik bunu ne zaman duyuracağımız üzerinde çalışıyoruz. Kelly bir daha NBC'de çıkamayacak" dedi.

NBC'nin, sözleşme ihlali olduğunu kanıtlayamaması halinde Kelly'ye sözleşmesinin feshedilip işten çıkarılması için 69 milyon dolar ödemek zorunda kalacağı belirtildi.

Megyn Kelly'nin geçen yıl Putin'le yaptığı röportajı ABD'de 6 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Kelly programında "Beyaz biri olarak Cadılar Bayramı için siyah maske yapıyorsanız ya da siyah biri olarak yine Calılar Bayramı için beyaz maske yapıyorsanız başınız belaya giriyor. Çocukluğumda bir karaktere bürünmüş olduğunuz sürece bu sorun değildi" demişti.