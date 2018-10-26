Fast Food bağımlısı köpek, evden kaçarak bedava hamburger için sokak köpeğiymiş taklidi yaptı

ABD'de bir Betsy Reyes isimli kadın, 'Prenses' isimli köpeğinin geceleri evden kaçarak bir fast food restoranına gittiği ve sonrasında sokak köpeğiymiş gibi davranarak müşterilerden yiyecek dilendiği sırada çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

© Sputnik . Boğulan yavru geyiği kurtaran köpek fenomen oldu

ABD'nin Oklahoma kentinde yaşadığı evden gizlice kaçarak bir fast food restoranına bedava hamburger bulmak umuduyla gelen köpek, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sahibi Bety Reyes'in Facebook üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda iletişim aldı.

Reyes yaptığı paylaşımda, " ‘Prenses' geceleri evden ayrılarak, bir fast food restoranının yolunu tutuyor. Daha sonra, sokak köpeğiymiş gibi davranarak, insanlara kendini acındırıp kendisini hamburger ile beslemeleri için yalvarıyormuş" ifadelerini kullandı.

'HER GECE MCDONALD'S'A GİTMEK İÇİN EVDEN AYRILIYOR'

© REUTERS / Henry Nicholls Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı

Reyes köpeğinin beslenmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Eğer köpeğimi McDonald's'ın önünde görürseniz, beslemeyin. O nasıl davranması gerektiğini bilmiyor ve her zaman geceleri McDonald's'a gitmek için evden ayrılıyor" dedi.

Durumu fark eden Reyes köpeğini takip etmeye karar vererek, ‘Prenses'in peşine düştü. Reyes, köpeğini yabancıların arabasına yanaşıp, onlardan yiyecek dilenirken, görüntüledi.

Öte yandan Reyes tarafından çekilen ayrı bir videoda, kendisine tuzak kuran sahibinin ağına düşen ‘Prenses'in, Reyes'in arabasına doğru yiyecek dilenmek için gittiği sırada sahibini fark ettiği ve dilenmek yerine kuyruğunu sallayarak, arabaya bindiği görülüyor.