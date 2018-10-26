Fast Food bağımlısı köpek, evden kaçarak bedava hamburger için sokak köpeğiymiş taklidi yaptı

Sahibi Bety Reyes'in Facebook üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda iletişim aldı.
Reyes yaptığı paylaşımda, " ‘Prenses' geceleri evden ayrılarak, bir fast food restoranının yolunu tutuyor. Daha sonra, sokak köpeğiymiş gibi davranarak, insanlara kendini acındırıp kendisini hamburger ile beslemeleri için yalvarıyormuş" ifadelerini kullandı.
'HER GECE MCDONALD'S'A GİTMEK İÇİN EVDEN AYRILIYOR'
Durumu fark eden Reyes köpeğini takip etmeye karar vererek, ‘Prenses'in peşine düştü. Reyes, köpeğini yabancıların arabasına yanaşıp, onlardan yiyecek dilenirken, görüntüledi.
Öte yandan Reyes tarafından çekilen ayrı bir videoda, kendisine tuzak kuran sahibinin ağına düşen ‘Prenses'in, Reyes'in arabasına doğru yiyecek dilenmek için gittiği sırada sahibini fark ettiği ve dilenmek yerine kuyruğunu sallayarak, arabaya bindiği görülüyor.
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