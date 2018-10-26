Beyaz Saray’dan Putin’e davet

© REUTERS / Grigory Dukor Putin ve Trump görüşmesi Finlandiya'ya 5.7 milyon euroya mal oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Gürcistan'da düzenlenen verilen basın toplantısında, Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi davet ilettiğini ifade etti.

Bolton, kabul edilmesi halinde Putin'in gelecek yılın başında ABD'ye gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıca 11 Kasım'da Paris'te bir araya gelmesi bekleniyor. İkili daha önce Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmişti.

Putin en son 2015 yılında ABD topraklarında bir ABD başkanı ile görüşmüştü. Rus lider dönemin başkanı Barack Obama ile bir araya gelmişt.