Trump, Rusya'nın başına gelebilecek en kötü şeyin ne olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferi 'Rusya'nın başına gelebilecek en kötü şey' olarak niteledi.

Kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde Kuzey Carolina eyaletindeki mitingde konuşan Trump, 2016 seçimleriyle ilgili devam eden tartışmalar ve Rusya'yla işbirliği nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu.

Trump, "Size ne diyeceğim biliyor musunuz? Seçimlerde kazandığım zafer, Rusya'nın başına gelebilecek en kötü şey" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'YLA İYİ GEÇİNMEK KÖTÜ DEĞİL'

Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Japonya ile iyi geçinmenin kötü değil, iyi bir şey olduğunu da kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temmuzda Helsinki'de yaptığı görüşmenin iyi geçtiğinin de altını çizdi.

Trump'ın zaferiyle sonuçlanan 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları aradan geçen 2 yıla rağmen devam ederken Moskova yönetimi, söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyor.