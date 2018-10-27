Trump, Rusya'nın başına gelebilecek en kötü şeyin ne olduğunu açıkladı

Trump, "Size ne diyeceğim biliyor musunuz? Seçimlerde kazandığım zafer, Rusya'nın başına gelebilecek en kötü şey" ifadelerini kullandı.
'RUSYA'YLA İYİ GEÇİNMEK KÖTÜ DEĞİL'
Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Japonya ile iyi geçinmenin kötü değil, iyi bir şey olduğunu da kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temmuzda Helsinki'de yaptığı görüşmenin iyi geçtiğinin de altını çizdi.
Trump'ın zaferiyle sonuçlanan 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları aradan geçen 2 yıla rağmen devam ederken Moskova yönetimi, söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyor.
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