Pentagon, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yeni yaptırımları açıkladı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak açıklama yaptı.

AFP'de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak birkaç vizeyi iptal ettiğini ve ‘ek önlemler' alacağını söyledi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert daha önce, ABD'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan vatandaşı 21 kişinin ülkeye girişinin yasaklanacağını söylemişti. Nauert, bu insanların ya Amerikan vizelerinin iptal edileceğini ya da vize alma hakkını kaybedeceklerini belirtmişti. Nauert ayrıca bu 21 kişiden çoğunun ABD vizesine sahip olduklarını da sözlerine eklemişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen yıllık uluslararası güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, Arap liderleri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bölgesel istikrar üzerinde olumsuz etki yarattığı konusunda uyardı.

Uluslararası standartlara ve yasalara saygı duyulmasından vazgeçildiği zaman, en fazla ihtiyaç duyulan bölgesel istikrarın zarar göreceğini belirten Mattis, "Barış ve insan haklarına sarsılmaz bağlılığın kolektif çıkarlar olduğu göz önüne alındığında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi bu diplomatik forumdaki herkesi ilgilendirmelidir" dedi.

'RUSYA, ORTADOĞU'DA ABD'NİN YERİNİ ALAMAZ'

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Ortadoğu'da ABD'nin yerini alamayacağını belirterek, Moskova'nın Esad'ın kendi halkına yönelik suç eylemlerini görmezden gelmesi, en önemli ahlaki ilkelere samimi bir yaklaşımı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Mattis'e göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkede iktidarı elinde bulundurmasının temel nedeni, İran'ın desteği ve "BM Güvenlik Konseyi'nde alınan kararların Rusya tarafından veto edilmesi" dir.