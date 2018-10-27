ABD'deki sinagog saldırısında ölü sayısının 11'e yükseldiği doğrulandı

© AP Photo / Scott Roth ABD'de sinagog saldırısı: En az 8 ölü

Pittsburgh yerel yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, cumartesi ayini sırasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Olayda 4'ü polis 6 kişinin de yaralandığını bildiren yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını kaydetti.

FBI: SİNAGOG SALDIRGANINDA SALDIRI TÜFEĞİ VE 3 ADET TABANCA VARDI

Bu arada ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yapılan açıklamada sinagog saldırganının üzerinde 1saldırı tüfeğinin ve en az 3 adet tabancanın bulunduğu belirtildi.

FBI özel ajanı Bob Jones, düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Saldırganın üzerindeki silahlardan bir tanesinin saldırı tüfeği olduğunu düşünüyoruz ve şüphelinin üzerinde en az 3 adet tabancanın bulunduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Basın toplantısı Fox News kanalında yayınlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Indianapolis'e gitmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

As you know, earlier today there was a horrific shooting targeting and killing Jewish Americans at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania. The shooter is in custody, and federal authorities have been dispatched to support state and local police… pic.twitter.com/WqO7GfPyMT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

Saldırının 'korkunç ve kahredici' olduğunu söyleyen Trump, nefret suçuna dikkate çekerek, ''Ülkemizde neler oluyor?'' dedi.

Şiddetin son bulması gerektiğini ve sinagog korunsa sonucun farklı olacağını belirten Trump, kilise ve sinagogların korunması önerisinde bulundu. Trump, bu tür saldırganlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

​Amerikan medyasında saldırganın 46 yaşındaki Robert Bowers olduğu ve saldırı sırasında ''Bütün Yahudiler ölmeli'' şeklinde bağırdığı yönünde haberler yer aldı.

Öte yandan New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırıldı.