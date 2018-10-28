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03:55 28 Ekim 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump saldırının yapıldığı sinagogu ziyaret edecek

    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentindeki saldırı düzenlenen sinagogu ziyaret edeceğini bildirdi.

    ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı
    © REUTERS / John Altdorfer
    ABD'deki sinagog saldırısında ölü sayısının 11'e yükseldiği doğrulandı
    Trump, ABD'nin Illinois eyaletinde katılacağı bir miting öncesi, sinagoga yapılan saldırı ve ABD vatandaşı saldırgan Robert Bowers'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Saldırganın kendisini desteklediği ve Yahudi karşıtı biri olduğuna yönelik bir soru üzerine Trump, "(Bowers'ın) düşünce şekli hastalıklı ve Yahudi karşıtı biri olarak benim destekçim değil. Bu gibi kişilere karşı idam cezasını geri getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Trump, bölgeyi ziyaret edeceğini vurguladı.

    Adalet Bakanı Jeff Sessions da saldırgana karşı idam cezasına yol açabilecek ve nefret suçu konusu da dahil olmak üzere birtakım davalar açacaklarını bildirdi.

    Saldırıyı "kınanması gereken ve ülkenin değerlerine tamamen karşıt" olarak değerlendiren Sessions, saldırganın idam cezasına çarptırılarak yüksek bir bedel ödemesi gerektiğini kaydetti.

    Sessions, açıklamasında, "Pittsburgh'daki ABD savcısı, federal suçlamaların cumartesi günü gibi en kısa sürede yapılacağını söyledi" dedi.

    'İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI'

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pittsburgh'ta yaşanan olay sadece bir suç değil, aynı zamanda masum Amerikalılara ve inanç özgürlüğüne karşı yapılan vahşi bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

    Pence, ABD'de Yahudi karşıtlığı ve şiddete yer olmadığını belirterek, "Bu kötülük sona ermeli" ifadesine yer verdi.

     

    Etiketler:
    Jeff Sessions, Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump, ABD
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