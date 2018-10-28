Pentagon, Avrupa'ya yüzyılın en büyük mühimmat sevkiyatını gerçekleştirdi

Üssün sitesindeki verilere bakıldığında, sevkiyatın Pentagon'un Yugoslavya'ya bombardımanlarda kullanılmak üzere yaptığı 1999 mühimmat sevkiyatından bu yana Avrupa'ya yönelik gerçekleştirdiği en büyük sevkiyat olduğu görülüyor.
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Sitede yer alan açıklamada, konteynerlerin içeriğinin 'saldırgan aktörler tarafından gelebilecek tehditlerin karşısında hızlı tepki verebilmeyi' amaçladığı belirtildi.
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine havaalanı olarak kurduğu Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki hava gücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi olarak kullanılıyor.
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