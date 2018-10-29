Şemsiye kapatamayan ABD Başkanı

Trump, yine şemsiyeyle daha önce hiçbir ABD Başkanı'ndan görülmemiş bir performans sergiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şemsiye maceralarına bir yenisi eklendi. Repertuvarı şemsiyeyi rüzgarda tutma mücadelesinden eşi Melania'yı yağmur altında bırakıp sadece kendine açmasına uzanan ve bu yüzden 'şemsiye bencili' gibi tuhaf bir lakap da kazanan Trump, yine daha önce hiçbir ABD Başkanı'ndan görülmemiş bir performans sergiledi.

Cumartesi Andrews Hava Üssü'nde başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce gazetecilere Pittsburgh'daki sinagog katliamıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, çare olarak, okullardan sonra bu kez ibadethanelerde de silahlı koruma bulunmasını savundu. Singagog içinde silahlı koruma olsaydı muhtemelen saldırgandan başka kimsenin ölmeyeceğini iddia eden Trump, demecini tamamlamasının ardından uçağın merdivenlerini elinde açık şemsiyeyle çıkmaya başladı. Kapıya geldiğinde şemsiyesi kapamaya zahmet etmeden oracığa fırlattı.

TRUMP: "This would be a case for, if there was an armed guard inside the temple, they would have been able to stop him. Maybe there would've been nobody killed except for [the gunman]… [but] this is a world with a lot of problems & it has been for many, many years." pic.twitter.com/85LCTAl0ym — Aaron Rupar (@atrupar) 27 Ekim 2018

© Fotoğraf : Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed'den Trump'a gönderme: 'Atina'yı Yeniden Büyük Yap'

Canlı yayındaki Amerikan kanalları, siyah şemsiyeyi başkanlık uçağının kapısında rüzgarla birlikte bir sağa bir sola salınırken gösterdi.

Trump'tan sonra merdivenleri çıkan bir yetkili, şemsiyenin yanından geçip uçağa girmeyi tercih etti.

Nihayet başkanı korumakla görevli Gizli Servis'ten bir ajan gelip şemsiyeyi kapatarak uçaktan içeri girdi.

Trump'ın hayrete şayan bu davranışı, sosyal medyada espri sağanağına yol açtı.

Twitter'da bir kullanıcı "Şemsiyeler çok zor, bir Donald J Trump hikayesi" diye takılırken, diğeri "Nükleer silahların şifrelerine sahip adam şemsiye kapayamıyor" saptamasını yaptı.

Umbrella are hard, the Donald J Trump story. https://t.co/BeWnRcKjm4 — Molly Jong☠️Fast (@MollyJongFast) 28 Ekim 2018

The guy who has access to the nuclear codes cannot close an umbrellahttps://t.co/8gUXZipJ6a — Pchad (@chadwickgator) 27 Ekim 2018

​"Ukala dümbeleği, şemsiye kapatmayı bilmiyor. K..ımla gülüyorum" demekten kendini alamayan oldu.

Wuz up smarty pants, don't know how to close an umbrella. LMAO! @realDonaldTrump https://t.co/CDKKpOIzOO — Elas (@elas0044) 29 Ekim 2018

​"Birine tapınacaksanız en azından şemsiye kapamayı bilen bir lider bulmaya çalışın. Bugün Trump. Kapamayı beceremeyince elinden yere atıverdi" yorumu yapıldı.

Tip: if you're gonna to join a cult try to find one where the leader knows how to close an umbrella



Trump today.



When you can't figure it out, just drop it pic.twitter.com/Ksw1m8LtEr — ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) 27 Ekim 2018

​"Trump'ın şemsiyesi kendi Twitter hesabını hak ediyor" esprisi yapıldı.

Trump's umbrella deserves its own Twitter account. pic.twitter.com/xR9oQR9YlO — J.R. McGrail 📎 (@JRMcGrail) 27 Ekim 2018

​Fox News canlı yayınındaki propagandanın sesi kısıldığında, geriye Trump'ın şemsiyeyi kapatmaya zahmet etmeksizin başkanlık uçağının kapısına atmasının görüntüüsnden başka bir şey kalmadığına dikkat çekenler oldu. "Onun hakkında bilmeniz gereken her şey tek bir görüntüde" diyerek…

Turn off the sound on this @FoxNews BS propaganda, but watch Trump simply toss away an umbrella at the door of Air Force One instead of bothering to close it. It's really all you need to know about him in a single image. pic.twitter.com/FHuyQzEuJ2 — Steve Silberman (@stevesilberman) 27 Ekim 2018

​2020 başkanlık seçimi için şemsiye kapayabilen herhangi birinin adaylığına destek açıklandı.

ANYONE WHO CAN CLOSE AN UMBRELLA #2020 https://t.co/zf9kNC6JII — Scott Derrickson (@scottderrickson) 27 Ekim 2018

Pek çok kullanıcı bu anın müthiş bir metafor olduğunda sözbirliği etti. ​Örneğin "Bu Trump'ın Amerika'ya yapacaklarının metaforudur. Sorumsuz ve beceriksiz. Şemsiyeyi bile kapatıp koruyamıyor. (Amerika'yı da) bırakıp gidecek ki o zengin dostlarıyla kaçarken başkaları ortalığı temizlesin" yorumu geldi.

This is a metaphor for what Trump will do to America. He's reckless and incompetent. He can't even close and protect the umbrella. He'll abandon it, leave someone else to clean it up and escape in his jet with his rich friends. https://t.co/Go4abz9Dqg — Wajahat Ali (@WajahatAli) 27 Ekim 2018

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