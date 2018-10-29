Çekoslovak gizli polisi, Trump'ı Ivana ile evliliği döneminde fişlemiş

StB'nin Trump'a olan ilgi ve merakı özellikle 1988 ABD başkanlık seçimlerinden sonra artı. Dış istihbarattan sorumlu birinci direktörlükten ABD'li emlak kralını gözetleme faaliyetlerinin 'derinleştirilmesi' istenildi.
'BAŞKAN OLMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUK'
Trump, 1980'lerin sonunda ABD Başkanı olma arzusunu dışa vurmaya başlamıştı, bu amaçla ABD'nin önde gelen gazetelerinde siyasi reklam niteliğinde makaleler yayımlatıyor, Oprah Winfrey'inki dahil talk şovlara çıkıyor, buralarda ticaret ve dış politikayla ilgili şimdikinden bir farkı olmayan görüşlerini açıklıyordu.
KGB İLE PAYLAŞIM İHTİMALİNE 'YORUM YOK'
Dış istihbarattan sorumlu birinci direktörlüğün Trump'a olan ilgisini teyit eden Danek, StB'nin geleceğin ABD Başkanı ile ilgili elindeki bilgileri Sovyet istihbarat servisi KGB ile paylaşıp paylaşmadığının sorulması üzerine doğrulamak ya da yalanlamaktan kaçındı. "Size daha fazla ayrıntı anlatmak istemiyorum. Bu unutmak istediğim bir mazi. Sorun çıksın istemiyorum" dedi.
IVANA, BUSH'UN BAŞKANLIĞINI DOĞRU ÖNGÖRÜNCE
23 Ocak 1989 tarihli gizli bir belgede StB'nin yerel müdür yardımcısı teğmen Peter Sury, Ivana'nın Ekim 1988'de ailesine yaptığı ziyarette George H.W. Bush'un seçim zaferinden çok emin konuştuğu ve sonuçta haklı çıktığını aktarırken, öngörüsünün ABD'deki iktidar nizamının en üst kadamelerinden kaynaklandığı yorumunu yapmış.
'TRUMP SAYESİNDE EN ÜST DÜZEY ÇEVRELERE GİRMİŞ'
Donald ile Ivana Trump 1992'de boşandı,ama dostça ilişki içinde kaldı. Respekt ile The Guardian'ın haberleriyle ilgili her ikisinden de yorum gelmedi.
Kasım 2016 başkanlık seçiminden zaferle çıkan Donald Trump, ABD'de sürekli olarak Rusya ile gizli ilişki ve anlaşma içinde olmakla suçlanıyor, ama henüz bu konuda hiçbir somut kanıt elde edilmiş değil.
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