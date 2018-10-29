Çekoslovak gizli polisi, Trump'ı Ivana ile evliliği döneminde fişlemiş

Çekya'da yayımlanan Respekt dergisi ve İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1977'de Çekoslovakya asıllı model Ivana Zelnickova ile evlenmesinden itibaren Çekoslovak gizli servisleri tarafından mercek altına alındığına dair haberlere yer verdi. StB'nin ajanlarına ve belgelerine dayandırılan haberlere göre Ivana eşiyle beraber doğup büyüdüğü Gottwaldov'u her ziyaret ettiğinde, babası Milos Zelnicek damadı Donald Trump hakkında gizli polise rapor veriyordu. StB, 1990'da komünist yönetimin yıkılmasına dek Trump hakkında dosya tutmaya devam etti.

StB'nin Trump'a olan ilgi ve merakı özellikle 1988 ABD başkanlık seçimlerinden sonra artı. Dış istihbarattan sorumlu birinci direktörlükten ABD'li emlak kralını gözetleme faaliyetlerinin 'derinleştirilmesi' istenildi.

'BAŞKAN OLMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUK'

Respekt'e konuşan eski StB yetkilisi Vlastimil Danek, "Donald Trump elbette Çekoslovak istihbaratı için çok ilginç bir kişilikti. İşadamıydı, Amerikan siyaseti dahil önemli yerlerdeki çok sayıda kişiyle teması vardı. Etkili olduğunu bildiğimizden ona odaklanmıştık. Gelecekte başkan olmak istediğine dair bilgi sahibiydik" dedi.

Trump, 1980'lerin sonunda ABD Başkanı olma arzusunu dışa vurmaya başlamıştı, bu amaçla ABD'nin önde gelen gazetelerinde siyasi reklam niteliğinde makaleler yayımlatıyor, Oprah Winfrey'inki dahil talk şovlara çıkıyor, buralarda ticaret ve dış politikayla ilgili şimdikinden bir farkı olmayan görüşlerini açıklıyordu.

KGB İLE PAYLAŞIM İHTİMALİNE 'YORUM YOK'

Dış istihbarattan sorumlu birinci direktörlüğün Trump'a olan ilgisini teyit eden Danek, StB'nin geleceğin ABD Başkanı ile ilgili elindeki bilgileri Sovyet istihbarat servisi KGB ile paylaşıp paylaşmadığının sorulması üzerine doğrulamak ya da yalanlamaktan kaçındı. "Size daha fazla ayrıntı anlatmak istemiyorum. Bu unutmak istediğim bir mazi. Sorun çıksın istemiyorum" dedi.

© REUTERS / Mike Blake Trump'ın ilk eşi: Ben olmasaydım Donald bugünkü kişi olmazdı

IVANA, BUSH'UN BAŞKANLIĞINI DOĞRU ÖNGÖRÜNCE

23 Ocak 1989 tarihli gizli bir belgede StB'nin yerel müdür yardımcısı teğmen Peter Sury, Ivana'nın Ekim 1988'de ailesine yaptığı ziyarette George H.W. Bush'un seçim zaferinden çok emin konuştuğu ve sonuçta haklı çıktığını aktarırken, öngörüsünün ABD'deki iktidar nizamının en üst kadamelerinden kaynaklandığı yorumunu yapmış.

'TRUMP SAYESİNDE EN ÜST DÜZEY ÇEVRELERE GİRMİŞ'

© REUTERS / Mike Blake Trump'ın ilk eşi Çekya büyükelçisi olmak istiyor

Ivana'nın etkili kocası sayesinde Amerikan siyasetinin en üst düzey çevrelerine girdiği gözleminde bulunan Çekoslovak ajan, ABD'nin politikası, ekonomisi, dış politikası ve hatta istihbarat servisleriyle ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için Ivana'nın babasıyla teması kesmemek gerektiğini tavsiye etmiş.

Donald ile Ivana Trump 1992'de boşandı,ama dostça ilişki içinde kaldı. Respekt ile The Guardian'ın haberleriyle ilgili her ikisinden de yorum gelmedi.

Kasım 2016 başkanlık seçiminden zaferle çıkan Donald Trump, ABD'de sürekli olarak Rusya ile gizli ilişki ve anlaşma içinde olmakla suçlanıyor, ama henüz bu konuda hiçbir somut kanıt elde edilmiş değil.