New York'ta Suudi Arabistan vatandaşı iki kadın cesedi bulundu

ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nde geçen hafta bulunan cesetlerin, Suudi Arabistan vatandaşı iki kız kardeşe ait olduğu ortaya çıktı.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta çarşamba günü Hudson Nehri'nde vücutları birbirine bağlanmış şekilde bulunan kadın cesetlerinin, Virginia eyaletine bağlı Fairfax bölgesinde yaşayan Tala (16) ve Rotana (22) Farea kardeşlere ait olduğu belirlendi.

Genç kadınların ölüm nedeninin, adli tıp raporuyla belli olacağı kaydedildi.

ABD basınındaki bazı haberlerde, Farea kardeşlerin New York ve New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan George Washington köprüsünden atlayarak intihar ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan aileye yakın kaynaklar, Farea kardeşlerin babalarının New York'a ulaştığını ve Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğunun konu hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaşayan kız kardeşlerin, annelerinin yanına yerleşmek için ABD'ye geldiği belirtildi.

Kardeşlerin cesetleri, Hudson Nehri'nin New York kıyısına vurmuş, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay polise bildirilmişti.