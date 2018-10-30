Trump'tan göçmenlere: Sizi ABD'ye sokmayacağım, her yere kuracağım çadırlarda tutacağım

Orta Amerika'dan harekete geçip Meksika'da ilerleyen binlerce göçmenin ABD'yi istilaya geldiğini söyleyerek 5200 askeri güney sınırına gönderen Başkan Donald Trump, "Ordu sizi bekliyor" diye gözdağı vermesinin ardından "Hepinizi çadır kentlere tıkarım" tehdidinde bulundu.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Pentagon'dan Meksika sınırına 5200 asker sevkiyatı

Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım'daki Kongre seçimleri öncesi göçmen karşıtı söylem ve icraatlarını iyice tırmandırdı.

'ÇADIR KENT KURACAĞIM, YANİ HER YERE ÇADIR DİKECEĞİM'

"Yakalıyoruz, serbest bırakmıyoruz. Ama onlar buraya geçmek istiyorsa bunu bile yapmayacağız. Bu ülkeye girmelerine izin vermeyeceğiz. Sığınma başvurusunda bulunurlarsa davaları görülen dek onları tutacağız" diyen Trump, göçmenleri tutumak için çadır kentler inşa edilmesi emrini vereceğini, bunların da 'çok hoş' olacağını söyledi.

Ama sığınma başvurusunun sonucunu beklerken gözaltında tutulanların kalacağı yapılar için 'yüz milyonlarca dolar harcamayacağının' altını çizen Trump, şunları söyledi:

"Her yere çadırlar kuracağız… Onlar da bekleyecekler, sığınma başvuruları kabul edilmezse çekip gidecekler."

.@POTUS on facilities for asylum seekers: "We’re going to build tent cities. We’re going to put tents up all over the place." @IngrahamAngle pic.twitter.com/fL3ALkNbz4 — Fox News (@FoxNews) 30 Ekim 2018

'SİLAHLI ASKERLERİN ARKASI GELECEK'

© REUTERS / Ueslei Marcelino Trump'tan Meksika yollarındaki binlerce göçmene gözdağı: Ordumuz sizi bekliyor

Kadınlı çocuklu kafileler halinde ilerleyen göçmenler arasında çok sayıda çete üyesi ve kötü insan olduğu iddiasını da tekrarlayan Trump, Demokrat Parti'yi de göçmenler için açık sınırları savunarak suça taraf parti olmakla itham etti.

Sadık Vatansever Operasyonu adı altında Meksika sınırına en az 5200 ABD askerinin yanısıra onlarca helikopter ve insansız hava aracı da gönderilecek.

Teksas, Arizona ve Kaliforniya'daki 26 sınır geçiş noktasına konuşlandırılacak 5200 asker, silah da taşıyacak. Bunlar, nisanda sınıra konuşlandırılmış bulunan 2092 Ulusal Muhafız mensubuna destek verecek.

'FEDERAL AJANLARLA HELİKOPTERLİ OPERASYONLAR YAPILACAK'

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Trump, İspanya'ya Sahra Çölü boyunca duvar inşa etme tavsiyesi verdi

Açıklamayı yapan ABD Kuzey Saha Komutanı Orgeneral Terrence John O'Shaughnessy, "Bu hafta sonuna kadar 5200'ün üzerinde askeri güney sınırına sevk etmiş olacağız. Bu sadece operasyonun başlangıcıdır. Bu sayıları ayarlamaya devam edeceğiz" dedi.

Onlarca hava aracı da sevk edileceğini belirten O'Shaughnessy, "Helikopterler, federal ajanların en ücra köşelere ulaşmalarınu ve havadan iniş yapıp kanunları uygulama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayacak" diye konuştu.

ABD'DE DOĞANA VATANDAŞLIK VEREN TARİHİ MADDEYİ DE BAYPAS EDECEK

Ayrıca Trump, ABD'ye izinsiz giriş yapmış göçmenlerin ABD'de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesini de bir başkanlık kararnamesiyle sona erdirmeyi planladığını açıkladı.

© REUTERS / Denis Balibouse Guardiola: Avrupa, ABD, Rusya ve bütün büyük ülkeler mülteci krizini çözmek zorunda Trump tarafından 'saçma, gülünç' diye nitelenen bu uygulama, Kongre tarafından 1868 yılında kabul edilmiş olan ABD Anayasası'nın 14. ek maddesine dayanıyor. İçsavaş sonrası yapılan bu anayasa değişikliği, ABD'de doğmuş herkesi vatandaş kabul ediyor.

Axios'a konuşan Trump şunları söyledi: "Doğuştan vatandaşlık denilen uygulamayı sona erdirmek için anayasa değişikliği gerektiğini söylüyorlardı hep bana. Ama tahmin et, aslında gerekmiyormuş. Bunu Kongre'dan yasa çıkararak kesinlikle yapabilirsin. Ama şimdi diyorlar ki, bunu sırf başkanlık kararnamesiyle de yapabilirsin."